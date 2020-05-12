У двух пациентов и трех сотрудников отделения гемодиализа в Вологде обнаружен коронавирус

12.05.2020 [Общество]

Коронавирусная инфекция подтверждена у пяти человек, в том числе у двух пациентов  и  трех сотрудников, отделения гемодиализа  ООО «Бодрость». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения. 

— В моногоспиталь Череповецкой городской больницы для лечения переведены  два пациента. Состояние их оценивается как удовлетворительное.   В моногоспитале установлен аппарат гемодиализа, пациенты продолжают  получать  жизненно необходимую процедуру. Медперсонал находится на амбулаторном лечении, — говорится в сообщении.

В отделении гемодиализа  ООО «Бодрость» проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия.  Контактные лица обследованы на COVID-19. 

— В соответствии с предписанием  Территориального Управления Роспотребнадзора все пациенты и медицинский персонал отделения помещены в обсервацию.  Так,  144 пациента в выходные дни  размещены в обсерватор  Вологодского областного госпиталя ветеранов войн, а также  в отдельно стоящий корпус больницы на ул. Лечебной, 17. Персонал отделения, 26 человек, размещен в гостинице «Спутник», — отмечают в департаменте.

Гемодиализ  — жизненно необходимая процедура, которая проводится 2-3 раза в неделю. В департаменте здравоохранения подчеркнули, что все пациенты будут получать необходимую помощь в полном объеме. 

На сайте центра гемодиализа «Бодрость»  сообщается, что он заработал в Вологде в 2015 году. Центр расположен на территории Вологодской областной клинической больницы № 1. Проект был реализован в рамках государственно-частного партнёрства. Диализный центр оснащен 30 аппаратами «искусственная почка» последнего поколения производства японской компании. 

Ранее NewsVo сообщил, что COVID-19 на прошлой неделе выявили у трех сотрудников Вологодской областной психиатрической больницы и семи пациентов детского отделения. Сейчас девять заразившихся (все взрослые и шестеро детей) переведены в моногоспиталь в Череповец, еще один ребенок лечится амбулаторно - находится в полной самоизоляции. Отделение закрыли на карантин

Тэги: коронавирус

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