У двух пациентов и трех сотрудников отделения гемодиализа в Вологде обнаружен коронавирус

Коронавирусная инфекция подтверждена у пяти человек, в том числе у двух пациентов и трех сотрудников, отделения гемодиализа ООО «Бодрость». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.

— В моногоспиталь Череповецкой городской больницы для лечения переведены два пациента. Состояние их оценивается как удовлетворительное. В моногоспитале установлен аппарат гемодиализа, пациенты продолжают получать жизненно необходимую процедуру. Медперсонал находится на амбулаторном лечении, — говорится в сообщении.

В отделении гемодиализа ООО «Бодрость» проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Контактные лица обследованы на COVID-19.

— В соответствии с предписанием Территориального Управления Роспотребнадзора все пациенты и медицинский персонал отделения помещены в обсервацию. Так, 144 пациента в выходные дни размещены в обсерватор Вологодского областного госпиталя ветеранов войн, а также в отдельно стоящий корпус больницы на ул. Лечебной, 17. Персонал отделения, 26 человек, размещен в гостинице «Спутник», — отмечают в департаменте.

Гемодиализ — жизненно необходимая процедура, которая проводится 2-3 раза в неделю. В департаменте здравоохранения подчеркнули, что все пациенты будут получать необходимую помощь в полном объеме.

На сайте центра гемодиализа «Бодрость» сообщается, что он заработал в Вологде в 2015 году. Центр расположен на территории Вологодской областной клинической больницы № 1. Проект был реализован в рамках государственно-частного партнёрства. Диализный центр оснащен 30 аппаратами «искусственная почка» последнего поколения производства японской компании.

Ранее NewsVo сообщил, что COVID-19 на прошлой неделе выявили у трех сотрудников Вологодской областной психиатрической больницы и семи пациентов детского отделения. Сейчас девять заразившихся (все взрослые и шестеро детей) переведены в моногоспиталь в Череповец, еще один ребенок лечится амбулаторно - находится в полной самоизоляции. Отделение закрыли на карантин