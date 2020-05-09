Коронавирус выявили у трех сотрудников Вологодской психиатрической больницы и семи детей-пациентов

09.05.2020 [Общество]

У трех сотрудников Вологодской психиатрической больницы в Кувшиново и у семерых детей, пациентов детского отделения медучреждения, выявлен коронавирус. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения области. 

- По состоянию на 9 мая коронавирусная инфекция подтверждена у 10 человек, в том числе у трех работников психиатрической больницы и семерых детей, находившихся на госпитализации в детском отделении больницы, - говорится в сообщении.

В моногоспиталь  Череповецкой городской больницы для лечения переведены шестеро детей и три работника больницы. Еще один ребенок получает лечение амбулаторно, заболевание протекает бессимптомно. Из числа госпитализированных у двух детей болезнь протекает в состоянии средней степени тяжести, у остальных пострадавших - в легкой форме. 

- В психиатрической больнице проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Контактные лица обследованы на  covid-19.  Персонал отделения (из числа контактных) для временного проживания перемещен в отдельно стоящий корпус, а 14 пациентов отделения перемещены в отдельно стоящее одноэтажное здание корпуса, - отмечают в департаменте. 

Алгоритм действий при выявлении больных covid-19  в больнице был заранее отработан, поэтому, как отмечают в департаменте здравоохранения, в настоящее время ситуация управляемая. Запас индивидуальных средств защиты  и лекарственных препаратов имеется. 

В департаменте также отмечают, что плановый приём в медучреждение был отменён в связи с объявлением режима повышенной опасности ещё в марте. Все пациенты, поступающие в психиатрическую больницу в экстренном порядке, проходят через обсервационное отделение, им проводят экпресс-тестирование на covid-19.

Ранее NewsVo сообщал, что за последние сутки в Вологодской области выявили еще 19 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 10 в Вологде, 6 - в Вологодском районе, по одному в Череповце, Грязовецком и Бабушкинском районах.

По данным на утро 9 мая, в регионе всего выявлено 286 случаев COVID-19. С начала эпидемии выздоровело 110 человек (плюс 3 за минувшие сутки). Умерли два человека.

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