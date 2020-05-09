19 новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Вологодской области за сутки

09.05.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили еще 19 зараженных коронавирусом пациентов, сообщает сайт регионального правительства. Из них 10 в Вологде, 6 - в Вологодском районе, по одному в Череповце, Грязовецком и Бабушкинском районах.

По данным на утро 9 мая, в регионе всего выявлено 286 случаев COVID-19. В Вологде 118 случаев заражения, в Череповце — 92, Шекснинском районе — 12, в Великоустюгском районе — 8, в Нюксенском районе — 4,  в Кадуйском районе — 2,  в Вологодском районе — 9, в Череповецком районе — 3, в Грязовецком — 11,  в Кичменгско-Городецком районе — 5, в Кирилловском районе — 4, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, по одному в Устюженском, Тотемском, Сокольском районах. С начала эпидемии выздоровело 110 человек (плюс 3 за минувшие сутки).

На лечении в коронавирусном госпитале Череповца сейчас находятся 46 человек. В тяжелом состоянии четверо, из них три человека подключены к аппарату ИВЛ, сообщает мэр Череповца Вадим Германов. 

Ранее NewsVo сообщал, что, согласно постановлению регионального правительства, в Вологодской области с 12 мая разрешат работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства, а также фирмам из смежных сфер. При этом режим самоизоляции в области продлили до 1 июля. 

Тэги: коронавирус

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