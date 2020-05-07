Режим самоизоляции из-за коронавируса в Вологодской области продлят до 1 июля

07.05.2020 [Общество]

Режим самоизоляции в Вологодской области продлят до 1 июля. Об этом 7 мая заявил губернатор Вологодской области. 

По словам Олега Кувшинникова, продление карантинных мероприятий связано с планируемым запуском с 12 мая всех промышленных организаций, организаций сельского хозяйства и смежных фирм. 

- С учетом складывающейся ситуации мы продлеваем режим повышенной готовности и карантинные мероприятия до 1 июля. Это необходимо, так как при запуске всех промышленных предприятий и предприятий-смежников количество людей на улицах, в транспорте, конечно же вырастет. Поэтому мы вынуждены продлить режим самоизоляции до 1 июня и карантинные мероприятия до 1 июля, - заявил губернатор Вологодской области. 

 

 

Масочный режим также продолжает действовать. Кроме того, власти рекомендуют в общественном транспорте и магазинах также пользоваться перчатками.  

Тэги: самоизоляция, коронавирус

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