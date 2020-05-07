С 12 мая в Вологодской области разрешат работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства

07.05.2020 [Экономика]

Губернатор Вологодской области заявил, что список организаций, которым разрешат работать с 12 мая, в регионе будет расширен. 

- Мы прекрасно понимаем, что самая лучшая поддержка сейчас - это возобновление работы всех предприятий и организаций, деятельность которых была временно приостановлена. Но, как сказал Владимир Путин, нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом и откатом назад. (...). В настоящее время Вологодская область относится к регионам с невысоким процентом закрытости предприятий.  Не работает всего порядка 19% от общего числа организаций и ИП.  Считаю, что в первую очередь необходимо возобновить в полном объеме работу промышленных предприятий и организаций, а также предприятий и организаций строительной отрасли, отрасли лесного сектора, сельского хозяйства. Также мы приняли решение о запуске всех смежных сфер, без которых нормальное функционирование этих отраслей невозможно. Мы понимаем, что запуск всех системообразующих предприятий, всех смежных отраслей мы должны сделать немедленно. Для того, чтобы сохранить экономический потенциал нашего региона",- отметил Олег Кувшинников. 

По словам Кувшинникова, сфера малого и среднего предпринимательства, с учетом смежных отраслей и кооперационных связей с промышленными предприятиями, "будет функционировать". 

- Мы запускаем в работу с 12 мая 82% от общего количества организаций, в которых занято не менее 87% работников сферы малого и среднего предпринимательства. Прошу сегодня же подготовить проект постановления правительства Вологодской области, где указать все ОКВЭДы тех организаций, деятельность которых будет возобновлена уже с 12 мая, - отметил Олег Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что, по решению областного правительства, режим самоизоляции в регионе будет продлен до 1 июня.  

Тэги: коронавирус

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