Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом

06.05.2020 [Общество]

25-летний мужчина из Вологды с подтвержденным коронавирусом 6 мая скончался в моногоспитале Череповца. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

- Мужчина поступил в моногоспиталь 29 апреля в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Вскоре он был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за жизнь пациента больше недели, однако его состояние резко ухудшилось. Сегодня мужчина умер. Помимо коронавирусной инфекции у пациента был повышенный индекс массы тела, - говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что 5 мая в госпитале Череповца скончалась 67-летняя женщина из Великого Устюга с подтвержденным COVID-19. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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