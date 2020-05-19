«Мы уже морально готовы, что рано или поздно все попадем в Череповец»: пациент горбольницы в Вологде рассказал об условиях обсервации

Пациенты горбольницы № 1 в Вологде, которых должны были выписать, но оставили на карантине из-за вспышки коронавируса в медучреждении, пишут обращения в прокуратуру и следственный комитет. Они беспокоятся за свое здоровье и уверены, что подхватят инфекцию, если останутся в обсерваторе.

«12 мая нам всем сообщили, что никто никуда не идет, нас лишили свободы без суда. Сколько это продлится, неизвестно. Тест на коронавирус нам делали, результат отрицательный. Но нам сказали ждать. Из больницы никого не выпускают, охрана стоит», — рассказал NewsVo пациент отделения травматологии Алексей.

В департаменте здравоохранения ранее уже заявляли, что никого выпускать из здания не могут в связи с предписанием Роспотребнадзора.

«Если мы их сейчас распустим по домам, то 416 очагов у нас будет дополнительно, если они окажутся заболевшими», — заявил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Вологодской области Сергей Смелков.

Однако пациенты считают, что ограничение их свободы незаконно и даже угрожает их жизни.

«Наша жизнь и здоровье подвергаются опасности. У нас в палате мужчина, 12 числа его должны были как раз выписать. Он пожилой, он страдает хроническими заболеваниями. У нас недавно был случай заражения на отделении коронавирусом, увезли в Череповец. Ладно у нас тут есть молодые, здоровые люди, которые, может быть, без последствий каких-то перенесут коронавирус, но мы… Мы уже морально готовы, что рано или поздно мы все попадем в Череповец (ред. — череповецкий коронавирусный госпиталь). Потому что другого выхода нет. Но для кого-то это закончится нормально, а кто-то ведь может и остаться в Череповце. Риск постоянный, и он растет. Держат нас всех скученно. Хоть они и обрабатывают здесь, но ведь коронавирус — штука очень заразная», — рассказывает Алексей.

В палате Алексея шесть человек, расстояние между кроватями такое, что до соседей мужчина может дотянуться рукой:

«На днях к нам пришли в палату и заклеили вытяжки. Видимо, это чтобы коронавирус не попал».

Алексей прочитал на NewsVo, как глава департамента здравоохранения Сергей Бутаков отчитывался губернатору о добавлении фруктов в больничное меню,, но говорит, что пока их появления не заметил.

«Тут на вашем сайте прочитал, что в больничное меню фрукты добавили. Так вот, сегодня из фруктов была манная каша, а вчера — творожная запеканка. Вот и все фрукты, которые мы получили. А когда я зачитал нашим медработникам сколько у них, оказывается, защитных костюмов, они дружно посмеялись. Нам самим выдали по маске одноразовой, которая на два часа рассчитана, и уже неделю, наверное, мы ими пользуемся», — говорит Алексей.

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После того, как на «Вологда-поиск» 17 мая появилось видео медиков горбольницы, рассказывающих о том, что им не хватает масок и приходится спать на полу, главврач больницы выступил с заявлением, что средства защиты есть, организовано трехразовое питание, медперсонал спит на кроватях. Вечером 18 мая в официальном паблике правительства Вологодской области также появилось второе видео из больницы, снятое другими медиками. В нем травматолог-ортопед Александр Клименков показывает комнату, где они «с коллегами разместились» — там стоят две кровати — и говорит, что сначала «были трудности», поскольку корпус не готов к такому количеству людей, «но все проблемы решили».

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По словам мужчины, обработки, видео которых ранее было опубликовано в сети, действительно в больнице проводятся.

«На выходных, правда, у нас не проводили — вирус, наверное, тоже отдыхает», — говорит мужчина.

Из позитивных изменений пациент заметил также, что в туалетах на отделении после выявления случаев коронавируса появились мыло и туалетная бумага.

«Была на днях здравая идея — найти какое-то помещение для тех, кто уже прошел курс лечения, и там нас изолировать, но в другом месте, чтобы мы не заражались и не мешали лечению других пациентов. Но вот время прошло, и от этой идеи отказались, видимо», — рассказывает Алексей.

Ранее NewsVo сообщал, что за выходные количество закрытых на обсервацию из-за выявленных случаев COVID-19 отделений городской больницы № 1 в Вологде увеличилось с четырех до шести. Изначально сообщалось о выводе на карантин отделений урологии, неврологии, хирургии и травматологии. Теперь, по информации пресс-службы правительства Вологодской области, к ним также добавились первая хирургия и второе травматологическое отделение.