426 человек оказались на карантине в городской больнице №1 Вологды

15.05.2020 [Общество]

26 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в городской больнице № 1 на Советском проспекте в Вологде. 14 мая департамент здравоохранения сообщал о трех зараженных в медучреждении, но за сутки были выявлены новые заболевшие. 

Весь персонал и пациенты отделений урологии, неврологии, хирургии и травматологии теперь должны оставаться в корпусе под наблюдением. 

— Главному врачу выдано предписание на проведение лабораторного обследования всех лиц, которые находятся в этом здании — это более 200 пациентов и более 200 сотрудников — всего 426 человек. Все они на сегодняшний день уже обследованы, но в любом случае они должны находиться именно здесь. Их должны будут обследовать еще на 10 день, и до десятого дня они могут быть в продромальном периоде. Если мы их сейчас распустим по домам, то 416 очагов у нас будет дополнительно, если они окажутся заболевшими, — пояснил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Вологодской области Сергей Смелков.

В пресс-службе регионального правительства отмечают, что медицинская помощь по урологическому, хирургическому, неврологическому и травматологическому профилям в городе  перераспределена между Вологодской клинической больницей № 1 и городской больницей № 2.

Ранее NewsVo сообщал, что с начала мая в медучреждениях региона было зафиксировано еще две вспышки COVID-19. Так, 9 мая стало известно о заболевших в детском отделении Вологодской областной психиатрической больницы. Изначально сообщалось о трех заразившихся сотрудниках и семи пациентах, однако, по последним данным, количество инфицированных увеличилось до 17. Большая часть из них уже переведены в Череповец, остальные — пациенты и сотрудники — находятся на обсервации в корпусе детского отделения.

12 мая департамент здравоохранения Вологодской области сообщил, что новая коронавирусная инфекция выявлена у двух пациентов и трех сотрудников отделения гемодиализа ООО «Бодрость» в Вологде. Отделение также было закрыто. В этом очаге круг контактных лиц — 144 человека.Часть пациентов центра гемодиализа в настоящее время  помещена в обсерватор Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн, другая часть находится  в одном из корпусов больницы на ул. Лечебной, 17.

— В одной палате размещается от двух до четырех человек. Организовано  трехразовое питание в соответствии с профилем заболевания. В обсервации под медицинским наблюдением пациенты проведут 14 дней, продолжая получать  жизненно необходимую процедуру гемодиализа, — сообщает департамент здравоохранения. 
 

 

Тэги: коронавирус

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