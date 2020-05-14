Четыре отделения городской больницы Вологды закрыли на карантин из-за пациентов с COVID-19

14.05.2020 [Общество]

В городской больнице Вологды 14 мая выявили трех пациентов с коронавирусом: четыре отделения закрыты на карантин. 

- 14 мая по результатам тестирования на коронавирусную инфекцию в Вологодской городской больнице №1 выявлены случаи COVID-19. Три пациента были переведены в моногоспиталь Череповецкой городской больницы. Возраст заболевших от 22 до 92 лет. Их состояние - средней степени тяжести, обусловленное сопутствующей патологией, - сообщили NewsVo в департаменте здравоохранения области.

Сейчас в больнице проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Пациенты и медицинский персонал отделений урологии, неврологии, хирургии и травматологии находятся  на двухнедельном карантине с проведением тестирования.

Департамент здравоохранения области издал приказ о маршрутизации пациентов по этим четырём профилям (урология, неврология, хирургия и травматология) в  городскую больницу №2 и Вологодскую областную больницу.

Ранее NewsVo сообщал, что 9 мая стало известно о вспышке коронавируса в Вологодской психиатрической больнице в Кувшиново. Изначально COVID-19 был подтвержден у трех сотрудников медучреждения и семи пациентов детского отделения. В итоге отделение закрыли на карантин. 

12 мая департамент здравоохранения Вологодской области сообщил, что новая коронавирусная инфекция выявлена у двух пациентов и трех сотрудников отделения гемодиализа ООО "Бодрость" в Вологде. Отделение также было закрыто. 

Тэги: коронавирус

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