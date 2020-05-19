Количество закрытых на карантин из-за COVID-19 отделений горбольницы в Вологде увеличилось с четырех до шести

За выходные количество закрытых на обсервацию из-за выявленных случаев COVID-19 отделений городской больницы № 1 в Вологде увеличилось с четырех до шести. Изначально сообщалось о выводе на карантин отделений урологии, неврологии, хирургии и травматологии. Теперь, по информации пресс-службы правительства Вологодской области, к ним также добавились первая хирургия и второе травматологическое отделение.

По словам главврача больницы Павла Шепринского, вскоре все медики, работающие с зараженными коронавирусом в учреждении, получат свои выплаты.

«На момент, когда мы осуществляли работу, таких отделений было несколько — неврология, урология и второе хирургическое отделение. Сотрудникам выплачены все средства, которые им положены. За выходные еще в двух отделениях были выявлены пациенты с COVID-19, — это первая хирургия и второе травматологическое отделение. В настоящий момент заявка на выплату отправлена, в ближайшие дни все выплаты будут доведены до сотрудников», — цитирует пресс-служба слова Шепринского.

Количество выявленных случаев COVID-19 в больнице стремительно растет. Так, если 14 мая сообщалось о трех зараженных, то 15 мая их было уже 26, а 18 мая, как сообщил во время прямого эфира мэр города Сергей Воропанов — около 40. Всех их увезли в моногоспиталь Череповца.

«Для рационального использования ресурсов все пациенты со средней и тяжелой формами заболевания сейчас направляются в монопрофильный госпиталь Череповца», — так поясняет это департамент здравоохранения.

После того, как на «Вологда-поиск» появилось видео медиков горбольницы, рассказывающих о том, что им не хватает масок и приходится спать на полу, главврач больницы выступил с заявлением, что средства защиты есть, организовано трехразовое питание, медперсонал спит на кроватях. Вечером 18 мая в официальном паблике правительства Вологодской области также появилось второе видео из больницы, снятое другими медиками. В нем травматолог-ортопед Александр Клименков показывает комнату, где они "с коллегами разместились" - там стоят две кровати - и говорит, что сначала "были трудности", поскольку корпус не готов к такому количеству людей, "но все проблемы решили".