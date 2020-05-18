В горбольнице №1 в Вологде выявили 40 заболевших коронавирусом

18.05.2020 [Общество]

40 человек с выявленным COVID-19 увезли в моногоспиталь Череповца из городской больницы Вологды №1. Об этом 18 мая в ходе прямого эфира рассказал мэр города Сергей Воропанов. 

За сутки в Вологде выявили 15 новых случаев коронавируса. По словам Сергея Воропанова, восемь из них заразились коронавирусом в городской больнице:

— На обсервации, по данным на сегодняшнее утро, находится 161 медицинский работник и 174 пациента. В гостинице «Спутник» 35 работников больницы — беременные сотрудники, пожилые и те, кто психологически не может пережить нахождение в больнице. Всех заболевших коронавирусом, а их порядка 40 человек, госпитализировали в моногоспиталь Череповца, остальным будут проведены тесты на 10 и 14 сутки, при отрицательном результате изоляция закончится.

Сейчас людям из здания выходить нельзя, питание и гигиенические средства, как говорит Сергей Воропанов, доставляются в корпус с соблюдением правил противоэпидемической безопасности. Периметр медучреждения охраняют полицейские.

Мэр также рассказал, что в его адрес поступает много просьб отпустить из обсервации тех, кого должны были выписать.

— Я разговаривал с главным врачом больницы, к сожалению, по регламенту это сделать нельзя. 

Все вопросы по поводу обсервации в горбольнице мэр призвал задавать по телефону специальной «горячей линии». 

Ранее NewsVo сообщал, что из-за вспышки коронавируса в Вологодской городской больнице № 1 в обсервации оказались более 400 человек — пациенты и сотрудники медучреждения. Предписание об изоляции выдано Роспотребнадзором. При этом медики рассказали журналистам, что они не обеспечены средствами защиты и им приходится стирать одноразовые маски.  Кроме того, сотрудники больницы жалуются, что им до сих пор не перевели обещанные президентом выплаты.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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