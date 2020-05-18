Следственный комитет проверит сообщения об отсутствии у медиков горбольницы №1 в Вологде масок

18.05.2020 [Общество]

В Вологде следователи проверят опубликованную в СМИ информацию о том, что в городской больнице №1 медики не обеспечены средствами индивидуальной защиты и не получили обещанные президентом выплаты за работу с зараженными COVID-19. 

- Согласно сообщению СМИ, медицинские работники Вологодской городской больницы №1, где обнаружен один из очагов заражения коронавирусной инфекцией в Вологде, объявлен зоной обсервации. При этом, по информации журналиста, ссылающегося на слова медицинских работников, им не оплатили в полном объеме суммы, причитающиеся за работу с больными новой коронавирусной инфекцией. Также СМИ отмечаются другие нарушения прав медицинских работников и пациентов больницы, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за вспышки коронавируса в Вологодской городской больнице №1 в обсервации оказались более 400 человек - пациенты и сотрудники медучреждения. Материал о ситуации внутри обсерватора был опубликован 17 мая интернет-порталом "Вологда-Поиск".

 

В статье говорится, что персоналу больницы приходится спать на полу, расстелив матрас. В палатах кровати стоят впритык, некоторым пациентам приходится лежать в коридоре. В медучрежении, по данным журналистов, также не хватает средств индивидуальной защиты - персоналу приходится стирать одноразовые маски. 

- Однако самое неприятное и обидное это то, что медицинским работникам не оплатили, по их словам, обещанные суммы. Тут следует учесть, что все сотрудники работали и продолжают работать. Риск заражения максимальный. Как сообщают журналисту «Вологда-поиск» сотрудники первого отделения хирургии, оплатили людям не всю сумму и то, только некоторым врачам и медсестрам из отделения второй хирургии. Первая хирургия осталась ни с чем.  Равно, как и санитарки, и буфетчицы, и другие сотрудники, - говорится в статье. 

Тэги: коронавирус

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