Заработала «горячая линия» для родственников людей, оказавшихся на карантине в больнице Вологды

В Вологде заработала «горячая линия» для родственников людей, оказавшихся на карантине в городской больнице №1 на Советском проспекте. С 17 мая звонки будут приниматься ежедневно с 10 до 12 часов по телефону 8 (8172) 75-06-41.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за вспышки коронавируса в Вологодской городской больнице № 1 в обсервации оказались более 400 человек — пациенты и сотрудники медучреждения. Их обязали 14 дней оставаться в здании на территории медицинского городка. Предписание об изоляции выдано Роспотребнадзором.