В департаменте здравоохранения заявили, что в горбольнице Вологды достаточно средств защиты медиков

18.05.2020 [Общество]

Глава департамента здравоохранения Вологодской области отчитался губернатору о том, что в городской больнице №1 Вологды, где обнаружен очаг коронавируса, имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты медиков. 

— Что касается средств защиты, необходимо сказать, что без этого работа не строится. На сегодня в корпусе имеется 2,5 тысячи защитных костюмов, 7,5 тысяч респираторов, бахилы, тапочки, хирургические костюмы, очки защитные — в полном объеме, который необходим для работы, имеются также в наличии, — заявил в ходе заседания оперативного штаба глава регионального департамента здравоохранения Сергей Бутаков. 

Необходимый запас лекарств в корпусе имеется. Кроме того, по словам Бутакова, было принято решение разнообразить больничное меню фруктами. 

Ранее NewsVo сообщал, что из-за вспышки коронавируса в Вологодской городской больнице №1 в обсервации оказались более 400 человек - пациенты и сотрудники медучреждения. Материал о ситуации внутри обсерватора был опубликован 17 мая интернет-порталом "Вологда-Поиск".

В статье говорится, что персоналу больницы приходится спать на полу, расстелив матрас. В палатах кровати стоят впритык, некоторым пациентам приходится лежать в коридоре. В медучрежении, по данным журналистов, также не хватает средств индивидуальной защиты - персоналу приходится стирать одноразовые маски. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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