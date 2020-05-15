37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

15.05.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 37 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 23 в Вологде,  шесть — в Череповце, четыре — в Сокольском районе, по одному в Тарногском, Тотемском, Устюженском и Вологодском районах.

Таким образом, в Вологодской области по данным на 14 мая всего выявлено 398 случаев коронавируса, из них в Вологде 167 случаев заражения, в Череповце — 113, Шекснинском районе — 19, в Великоустюгском районе — 13, в Нюксенском районе — 4,  в Кадуйском районе — 10,  в Вологодском районе — 26, в Череповецком районе — 4, в Грязовецком — 12,  в Кичменгско-Городецком районе — 5, в Кирилловском районе — 5, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, в Сокольском — 5, Устюженском — 2, Тарногском -2, Тотемском — 2. С начала эпидемии выздоровело 176 человек (плюс четыре за минувшие сутки), три человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района). 

— За прошедшие сутки в моногоспиталь поступили 13 пациентов, в том числе беременная женщина из Вологды. Ее состояние удовлетворительное, — написал на своей странице мэр Череповца Вадим Германов. 

Сейчас в моногоспитале 73 человека с коронавирусом, из них 14 дети.  

Ранее NewsVo сообщал, что 14 мая в коронавирусном госпитале Череповца скончалась 44-летняя пациентка из Вологды. По данным газеты "Премьер", женщина могла заразиться COVID-19, когда проходила проходила процедуру гемодиализа.

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Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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