16 из 23 новых заболевших COVID-19 в Вологде — из очага в городской больнице

16 из 23 новых пациентов с коронавирусом в Вологде — из очага в городской больнице № 1. Об этом в ходе прямого эфира 15 мая заявил мэр Сергей Воропанов.

— За сутки в Вологде 23 заболевших коронавирусом. 16 человек — это очаг больничный, здесь скрывать нечего, и ситуация там будет ухудшаться, потому что очаги достаточно большие. Благодаря тому, что количество тестов достаточное, было протестировано большое количество человек, я думаю, будут выявлены еще. Но это, в принципе, хорошо. Лучше выявить и в легкой форме людей пролечить, — заявил мэр Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что на этой неделе 13–14 мая в городской больнице на Советском проспекте выявили трех пациентов с коронавирусом. В итоге пациенты и медицинский персонал отделений урологии, неврологии, хирургии и травматологии сейчас находятся на двухнедельном карантине с проведением тестирования.