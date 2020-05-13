За сутки в Вологодской области выявили 12 новых пациентов с коронавирусом

13.05.2020 [Общество]

12 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Вологодской области за сутки. Из них четыре в Вологде, пять - в Череповце, два в Вологодском и один в Шекснинском районе.

Таким образом, в Вологде по данным на 13 мая всего выявлено 133 случая заражения, в Череповце — 106, Шекснинском районе — 19, в Великоустюгском районе — 13, в Нюксенском районе — 4,  в Кадуйском районе — 8,  в Вологодском районе — 25, в Череповецком районе — 4, в Грязовецком — 12,  в Кичменгско-Городецком районе — 5, в Кирилловском районе — 5, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, по одному в Устюженском, Тотемском, Сокольском районах. С начала эпидемии выздоровело 165 человек (плюс 32 за минувшие сутки), два человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района). 

По информации мэра Череповца Вадима Германова, в коронавирусном госпитале города 55 пациентов ( 8 - жители Череповца, 47 - жители  других городов и районов Вологодской области). В тяжелом состоянии по-прежнему пять человек, из них двое подключены к аппарату ИВЛ.

Ранее NewsVo сообщал, что, согласно постановлению регионального правительства, в Вологодской области с 12 мая разрешили работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства, а также фирмам из смежных сфер. Кроме того, накануне стало известно, что откроются организации, занимающимся ремонтом компьютерной техники, предметов личного потребления, химчистки и прачечные, салоны по продаже авто- и мототехники, а также запчастей и расходных материалов к ним. При этом режим самоизоляции в области продлили до 1 июля. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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