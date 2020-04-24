Сходил в полицию, сходил в магазин, ухаживала за больным: как в Вологде привлекают за нарушение самоизоляции

Вологодская полиция активно составляет протоколы на жителей за нарушение режима самоизоляции. Людей пытаются привлечь к ответственности за поход в полицию, не в ближайший от дома магазин и, например, за то, что оказались далеко от дома, хоть и по уважительной причине: уход за пожилым человеком.

Один из случаев произошел 9 апреля. Вологжанин пошел в отдел полиции № 3 на улице Саммера относить заявление, так как стал жертвой мошенничества. Заявление у мужчины приняли, а через несколько дней ему сообщили, что на него составили протокол о нарушении режима самоизоляции из-за похода в полицию. По словам вологжанина, этот полицейский участок находится в 300 метрах от его дома. О ситуации он рассказал в паблике «ОнлайнВологда», приложив документ:

Похожий случай произошёл с вологжанином Ильей. Его задержали полицейские, когда он ночью возвращался из круглосуточного магазина. По словам молодого человека, задерживали его грубо, с применением физической силы. Его привезли в отдел, а потом отпустили, не составив никаких протоколов.

На следующий день Илья пошёл в полицию, тоже в 3-й отдел, чтобы написать заявление на задержавших его ночью сотрудников. Жалобу у него приняли, а через несколько дней он получил уведомление о составлении в отношении него протокола за нарушение самоизоляции. Документ прислали из Департамента топливно-энергетического комплекса областного правительства. Мужчине предложено 28 апреля явиться в ведомство для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

— Интересно, если я туда пойду, это не будет нарушением режима изоляции? Меня вызывают по адресу, который находится в другом районе города. При этом протокол на меня составили за то, что я находился не возле ближайшего от дома магазина, а дальше, — приводит его слова «Север.Реалии».

Вологжанку Наталью задержали полицейские, когда она несла продукты пожилой больной женщине.

— Перешла дорогу на улице Козленской, напротив «Магнита». Я ухаживаю за одинокой приятельницей — а она живёт в доме напротив. Восемь вечера, машин нет. Только свернула за угол — откуда ни возьмись машина с мигалками. Думаю, кого и ловят? А оказывается меня, — рассказывает она.

На Наталью составили сразу два протокола: за переход дороги в неустановленном месте и за нарушение самоизоляции.

— Я им объяснила, что ухаживаю за одинокой женщиной, ей 75 лет, перелом шейки бедра, вставать она не может и, кроме меня, ходить к ней некому. Все равно выписали предписание. Сказали, что поскольку подобных нарушений на мне раньше не было, то штрафа не дадут. То же самое сказали и про нарушение ПДД — на первый раз не оштрафуют, — пояснила Наталья корреспонденту NewsVo.



В своей работе полицейские ссылаются на постановление № 286 Правительства Вологодской области от 27 марта «О введении ограничительных мероприятий … направленных на предотвращение распространения эпидемии … COVID-2019».

Этот документ (с последующими многочисленными дополнениями) за подписью губернатора запрещает людям покидать места проживания за исключением похода на работу, в ближайшие магазин или аптеку. Также возле дома можно гулять с домашними животными.



Правда, за нарушение «карантинных предписаний» полиция не всегда составляет протоколы. В ночь на 19 апреля в ряде храмов Вологды прошли пасхальные службы с участием горожан. Крестный ход на Кремлевской площади охраняли сотрудники полиции. При этом, согласно предписанию регионального Роспотребнадзора, проведение массовых мероприятий, в том числе богослужений, запрещено до конца апреля. Вологжанин Алексей Сурков, который обратился в полицию, увидев скопление людей возле церкви, говорит, что стражи порядка объяснили, что в данном случае мероприятие законно.

Всего в суды Вологодской области по состоянию на 22 апреля поступило 312 материалов по административным делам о нарушении режима самоизоляции.

Ранее NewsVo писал, что 57-летнего жителя Ингушетии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Грязовецком районе. В ночь с 14 на 15 апреля мужчину обнаружили возле одного из домов в поселке Бушуиха, он приехал к знакомой. В Вожегодском районе суд объявил предупреждение пенсионеру, который нарушил режим самоизоляции, отправившись на застолье в другую деревню. Кроме того, жителя Череповца оштрафовали на 1000 рублей за поход в гости, а жителя Вологды — на 2000 рублей за прогулку по набережной.