Гулявшего по набережной вологжанина оштрафовали за нарушение режима самоизоляции на 2 000 рублей

16.04.2020 [Общество]

15 апреля городской суд оштрафовал за нарушение режима самоизоляции 18-летнего жителя Вологды. Юношу привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС).

Так, выяснилось,что днем 9 апреля проживающий на улице Маяковского вологжанин ушел из дома и находился на Пречистенской набережной, чем нарушил запрет, установленный п. 3.2 постановления правительства Вологодской области от 27 марта 2020 № 286. Этим документом на территории региона введены "ограничительные мероприятия" в связи с угрозой распространения коронавируса. В постановлении говорится, что жителям нельзя покидать свои дома без особой необходимости. Выходить на улицу можно только, чтобы вынести мусор, выгулять собаку, сходить до ближайшего магазина или аптеки, а также на работу тем, кто имеет спецпропуска

Согласно письменным объяснениям нарушителя, о введенных в Вологодской области мероприятиях по самоизоляции ему известно, а по набережной он просто гулял. Суд признал юношу виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце суд на тысячу рублей оштрафовал горожанина, который нарушил режим самоизоляции, чтобы сходить в гости. 

Тэги: самоизоляция, карантин
Сюжет: Пандемия коронавируса

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