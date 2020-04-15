Жителя Череповца оштрафовали на тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции

15.04.2020 [Общество]

В Вологодской области суд вынес первое решение по делу о нарушении режима самоизоляции. Череповчанина оштрафовали на тысячу рублей за выход из дома без уважительной причины.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, днем 14 апреля мужчину, который живет на улице Ветеранов в Череповце, заметили на улице Пионерской, где он находился без уважительной причины. Проверяющим горожанин объяснил, что пошел в гости. 

- Тем самым он не выполнил правила поведения при введении режима «повышенная готовность» на территории Череповца, на которой существует угроза возникновения ЧС, нарушил режим самоизоляции в период ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, установленные Постановлениями Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 и от 27 марта 2020 года № 286, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. 

В итоге суд признал мужчину виновным по по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в тысячу рублей. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано. 

Ранее NewsVo сообщал, что с 27 марта в Вологодской области ввели режим полной самоизоляции. Жителям нельзя покидать свои дома без особой необходимости. Выходить на улицу можно только, чтобы вынести мусор, выгулять собаку, сходить до ближайшего магазина или аптеки, а также на работу тем, кто имеет спецпропуска

Людям после 65 лет вовсе запрещено выходить из дома. Они могут пользоваться дистанционными услугами и помощью волонтёров. Их телефоны: 8(8172)75-31-12 (Вологда), 8(8202)57-06-45 (Череповец). Звонить могут жители всех районов – информация будет оперативно передана местным волонтёрам.

Тэги: самоизоляция, штраф
Сюжет: Пандемия коронавируса

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