Более 300 протоколов о нарушении режима самоизоляции составили в Вологодской области

312 материалов по административным делам о нарушении режима самоизоляции поступило в суды Вологодской области. Таковы данные на 22 апреля.

Как отмечают в объединенной пресс-службе судов, 51 из протоколов уже рассмотрен (30 жителям назначены штрафы от 1 000 до 3 000 рублей, 20 жителям вынесены предупреждения, одного освободили от ответственности). Кроме того, 16 протоколов были возвращены в полицию или направлены по подсудности. Остальные материалы ждут своего рассмотрения.

Ранее NewsVo сообщал, что 57-летнего жителя республики Ингушетия оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Грязовецком районе. В ночь с 14 на 15 апреля мужчину обнаружили возле одного из домов в поселке Бушуиха, он приехал к знакомой. В Вожегодском районе суд объявил предупреждение пенсионеру, который нарушил режим самоизоляции, отправившись на застолье в другую деревню. Кроме того, жителя Череповца оштрафовали на 1000 рублей за поход в гости, а жителя Вологды - на 2000 рублей за прогулку по набережной