Количество людей с подтвержденным коронавирусом в Вологодской области увеличилось до 35 человек

У 35 жителей Вологодской области официально подтвердили коронавирус. 31 из них проживает в Череповце, 4 - в Вологде. Таковы данные на 10 утра 9 апреля.

Кроме того, за сутки в регионе выявили еще четверых новых пациентов с подозрением на инфицирование - всего их на данный момент 10 человек ( 7 - Череповец, 3 - Вологда). В Вологодской области на коронавирус обследовано 5241 человек, сообщает сайт правительства региона.

Ранее NewsVo сообщал, что 8 апреля в эфире телеканала "Россия" губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, что при соблюдении жестких карантинных мер в регионе в момент пика пандемии, который, по оценкам властей, придется на середину мая, в регионе понадобится 4000 коек, 400 аппаратов ИВЛ. 250 аппаратов в области уже есть, еще 150 аппаратов должны поступить к середине апреля.

С 30 марта в Вологодской области введен режим полной самоизоляции. В регионе не работают торговые центры, кафе, рестораны. С 3 апреля были приостановлены межрегиональные и межрайонные автобусные перевозки из Череповца и обратно. На въездах в город с вечера 2 апреля установлены контрольно-пропускные пункты. Доступ большегрузов в город запрещен, исключение - транспорт, доставляющий медикаменты и продовольствие, а также следующий на промышленные предприятия. Внимательно осматривается иногородний транспорт. На этой неделе КПП заработали и на въездах в Вологду.

При этом постановлением областного правительства с 6 апреля расширен список организации, которые могут свободно работать в нынешних эпидусловиях. Это, по словам Олега Кувшинникова, необходимо, чтобы экономика Вологодской области не рухнула.