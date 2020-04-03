В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля

03.04.2020 [Общество]

В Вологодской области определили список организаций, которым разрешат выйти на работу с 6 апреля. 

— Мы определили организации, которые будут работать в эти вынужденные выходные дни до 30 апреля. Перечень расширен. Работать будут больницы, аптеки, магазины с товарами первой необходимости, автозапчастей, банки, страховые компании (автострахования), предприятия лесозаготовки и другие. Школы и техникумы — на дистанционном обучении. Полный список смотрите у меня на сайте в ближайшее время, — написал на своей странице в соцсети губернатор Олег Кувшинников.

Он также отметил, что предприятия будут работать при условии, что работодатель обеспечит своих сотрудников средствами дезинфекции и защиты, усилит контроль за санитарной обработкой.

Ранее сообщалось, что на дистанционное обучение с 6 апреля выходят школы, колледжи и техникумы, вузы Вологодской области. 

По данным на 3 апреля, в Вологодской области 12 подтвержденных случаев коронавируса — все в Череповце. Кроме того, шесть череповчан с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» ждут подтверждения анализов из Москвы. В Вологде один пациент с подозрением на коронавирус. 

Тэги: предприятия, работа, коронавирус

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