В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус

03.04.2020 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что в городе выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус.

— К сожалению, уважаемые вологжане, один из выявленных находится на территории нашего города. Это предварительный диагноз, для уточнения материалы направлены в Москву. Речь идет о молодом человеке, ему 31 год. Вы знаете, что многие несерьезно относятся к этой ситуации, особенно молодые люди, — заявил Воропанов.

По словам мэра, сейчас выясняют круг лиц, с которыми общался заразившийся мужчина. Городские власти просят горожан соблюдать режим самоизоляции.

По не подтвержденной пока информации, вологжанин вернулся из-за границы, но карантин решил не соблюдать.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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