За сутки коронавирус заподозрили еще у двух жителей Череповца

03.04.2020 [Общество]

За сутки коронавирусную инфекцию заподозрили еще у двух жителей Череповца, новых подтвержденных случаев заболевания в городе нет. 

— По состоянию на утро пятницы в Череповце 12 заболевших с подтвержденным диагнозом, еще 6 человек — с предварительным. Итого: 18, — пишет мэр Вадим Германов.

По его словам, 3 апреля будет принято решение о движении общественного транспорта в городе. Какое именно — пока не сообщается.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за угрозы распространения коронавируса с 3 апреля приостанавливаются межрегиональные и межрайонные автобусные перевозки из Череповца и обратно. На въездах в город с вечера 2 апреля установлены контрольно-пропускные пункты. Доступ большегрузов в город запрещен, исключение - транспорт, доставляющий медикаменты и продовольствие, а также следующий на промышленные предприятия. 

Как сообщает пресс-служба губернатора, особое внимание на въезде в Череповец будет уделено автотранспорту с кодом другого региона, всех пассажиров и водителей обяжут пройти термометрию. При этом местным жителям въезд в город ограничен не будет.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 2 апреля в интервью «России24» заявил, что карантинные меры из-за коронавируса в Череповце будут ужесточатся.

Читайте все новости на эту тему в сюжете NewsVo «Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области"

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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