В Вологодской области создается платформа для онлайн-торговли

02.04.2020 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 2 апреля в интервью телеканалу «Россия24» заявил, что в регионе создается онлайн-платформа для торговли.

— Мы делаем все для того, чтобы предприятия малого и среднего бизнеса продолжали работать. Мы уходим в онлайн-торговлю, торговлю на вынос промышленной группы товаров, продовольственными товарами, лекарствами. Наша задача — сделать так, чтобы рестораны и кафе работали на вынос в онлайн-режиме, по заказам. Через платформу, которую мы сейчас создаем, — отметил Кувшинников. 

Глава региона также подчеркнул, что поддерживает решение президента о продлении режима нерабочих дней до конца апреля. По словам Кувшинникова, в Вологодской области планируется ужесточение карантинных мер в эпицентре заражений — Череповце, где на сегодняшний день выявлено 12 случаев коронавируса. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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