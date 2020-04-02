В Вологодской области создается платформа для онлайн-торговли

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 2 апреля в интервью телеканалу «Россия24» заявил, что в регионе создается онлайн-платформа для торговли.

— Мы делаем все для того, чтобы предприятия малого и среднего бизнеса продолжали работать. Мы уходим в онлайн-торговлю, торговлю на вынос промышленной группы товаров, продовольственными товарами, лекарствами. Наша задача — сделать так, чтобы рестораны и кафе работали на вынос в онлайн-режиме, по заказам. Через платформу, которую мы сейчас создаем, — отметил Кувшинников.

Глава региона также подчеркнул, что поддерживает решение президента о продлении режима нерабочих дней до конца апреля. По словам Кувшинникова, в Вологодской области планируется ужесточение карантинных мер в эпицентре заражений — Череповце, где на сегодняшний день выявлено 12 случаев коронавируса.