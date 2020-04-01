С 3 апреля отменят автобусы в Череповец и обратно

Автобусы в Череповец и обратно отменят в Вологодской области с 3 апреля. Такое решение было принято на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе.

— Так как на сегодняшний день все заболевшие выявлены в Череповце, с 3 апреля поручаю приостановить межрегиональные и межрайонные автобусные перевозки с конечным и начальным пунктом на станции «Череповец» для того, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции, — подчеркнул губернатор Олег Кувшинников. — На въездах в город будут развернуты контрольно-пропускные пункты. Доступ в город ограничим для большегрузной техники, за исключением транспорта, доставляющего медикаменты и продовольствие.

Как сообщает пресс-служба губернатора, особое внимание на въезде в Череповец будет уделено автотранспорту с кодом другого региона, всех пассажиров и водителей обяжут пройти термометрию. При этом, как отметил Кувшинников, местным жителям въезд в город ограничен не будет.

Отмечается, что авиарейсы Вологодского авиационного предприятия и авиапредприятия «Северсталь» приостановлены с 30 марта, вылеты и прилеты временно не осуществляются. Железнодорожное сообщение в области сохраняется в полном объеме, поезда курсируют по маршрутам пригородного сообщения и дальнего следования. Со 2 апреля зоны ожидания на вокзалах временно закроются, а всем прибывающим необходимо будет пройти через санпропускник. В зонах санации будет выборочно проводиться термометрия пассажиров, на обсервацию отправят граждан с выявленными признаками заболевания. Весенний сезон охоты, который должен был начаться 25 апреля, по решению Минприроды отменен.

В правительстве Вологодской области отмечают, что «в регионе разработана и действует четкая схема выявления и маршрутизации заболевших». Пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализируются в стационары Вологодской областной инфекционной больницы и Вологодской областной клинической больницы № 2, где в общей сложности создано порядка 350 койко-мест. Для пациентов с подтвержденным диагнозом подготовлено 600 коек инфекционного профиля в здании хирургического корпуса Вологодской городской больницы № 1 и в Череповецкой строительной больнице.