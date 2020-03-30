В Вологодской области вводят режим полной самоизоляции

В Вологодской области, как в Москве и Подмосковье, будет введен режим полной самоизоляции. Документ - постановление о введении режима - опубликовано на сайте регионального правительства.

- Утром председатель правительства РФ Михаил Мишустин сделал заявление о поддержке инициатив Москвы и Московской области по введению режима самоизоляции для всех без исключения. Не только для тех, кто старше 65, но и для всех. Исключение - те, кто задействован для проведения медицинских мероприятий в медучреждениях области, те, кто работает на задействованных производствах по специальным разрешениям. Ну, и, конечно, разрешается выходить за продуктами, в аптеку, выгул собак, - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Необходимые пропуски для сотрудников медорганизаций и непрерывно работающих предприятий разработают в ближайшее время.

Правительство РФ уже одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина. В КоАП внесут такие поправки: если кто-то нарушил режим самоизоляции, заразил других, что привело к смертельному случаю, штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - до полумиллиона. Гражданам, действия которых угрожают окружающим, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если действия юрлица приведут к гибели, это будет караться наказанием до миллиона рублей.

Кроме того, по рекомендации федерального правительства, в Вологодской области закрывается авиасообщение с другими регионами.

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на 30 марта, в Вологодской области выявлено два подтвержденных случая коронавируса, а также 12 пациентов с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция». Все заболевшие находятся в Череповце.