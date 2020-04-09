150 аппаратов ИВЛ поступят в Вологодскую область к середине апреля

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников принял участие в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» и рассказал, как власти рассчитывали количество коек и аппаратов ИВЛ, которые им понадобятся для оказания помощи больным с коронавирусом. Эфир состоялся 8 апреля, первый вопрос, который задал главе региона ведущий, касался готовности Вологодской области к пандемии.

— То количество коек, которые необходимо для размещения инфицированных больных в состоянии средней тяжести и тяжелых в наших монопрофильных госпиталях, это ведь величина счетная. И вот мы специально, чтобы рассчитать в Вологодской области математическую модель по четырем сценариям — мы взяли сценарии Италии, Испании, США, Уханя и посчитали, какое количество коек нам необходимо будет в пике, если мы пойдем по минимальным ограничительным мерам, и в пике, когда мы пойдем по жесткому локдауну.И вот у нас получилось, что если мы идем по мягкому сценарию, а это сценарий итальянский, то у нас в пике, а это будет середина мая, по нашему моделированию, у нас будет 10% заболевших, нам потребуется 12 000 коек и 2000 аппаратов ИВЛ. Слава Богу, что и Российская Федерация, и мы в Вологодской области, все-таки приняли жесткий сценарий, и строго его соблюдаем. При жестком сценарии на пике заболеваемости нам потребуется, если мы будем соблюдать ограничительные меры, 4000 коек, 400 аппаратов ИВЛ, и это позволит нам обеспечить всем необходимым. Если мы не будем соблюдать жесткий локдаун, жесткий сценарий, то мы можем на пике получить совсем другие сценарии, — отметил Кувшинников.

Олег Кувшинников разговаривал с Владимиром Соловьевым по видеосвязи. Скриншот выпуска телепередачи.

По словам губернатора, в регионе сейчас 250 аппаратов ИВЛ, еще 150 аппаратов придут в регион к 20–25 апреля.

— Они у нас идут из разных источников, в том числе помогают нам наши крупные предприятия, «Северсталь», «Фосагро», компания Plarix, это наши земляки-вологжане, выделяют средства на закупку и средств индивидуальной защиты дополнительно, и аппаратов ИВЛ.

— Молодец, мне понравился настолько жесткий математически просчитанный подход. Всегда хорошо, когда мы не на «авось» рассчитываем, а считаем разные варианты. Но, с другой стороны, у вас 400 ИВЛ — это если лучший вариант. Поэтому надо же будет смотреть и, на всякий случай, брать больше. А ваши земляки? У вас же, наверное, кроме масла, есть разнообразные производства? И сейчас сельское хозяйство останавливать нельзя, ВПК останавливать нельзя. Как удается сочетать — держать жизненно важные предприятия на плаву и в то же время сохранять все необходимые санитарные меры? — спросил Владимир Соловьев.

— Про жесткий сценарий, наверное, лучше не говорить. В таком случае нагрузка на медицину вырастет просто в разы, и то, о чем мы сейчас говорим, нам не хватит ни реанимационных коек, ни коек, обеспеченных кислородом, ни аппаратов ИВЛ. И это в целом по стране, не только в Вологодской области. Средства индивидуальной защиты «Северсталь» и «Фосагро» везут из Китая — просто самолет арендуют и везут, чтобы обеспечить и металлургическую компанию, и химическую компанию холдинга. Меры, которые мы сейчас предпринимаем, они беспрецедентны, я нисколько в этом не сомневаюсь. Если мы остановим экономику наших предприятий, то рухнет экономика региона. Мы подписали постановление 96 предприятий непрерывного цикла, жизнеобеспечивающих предприятий, предприятий машиностроения, оборонка, предприятия лесопромышленные… Если мы разорвем эти логистические цепочки, если мы не обеспечим наши предприятия всем необходимым, то грош нам цена как руководителям. Мы просто угробим нашу экономику.

Ранее NewsVo сообщал, что с 30 марта в Вологодской области введен режим полной самоизоляции. В регионе не работают торговые центры, кафе, рестораны. С 3 апреля были приостановлены межрегиональные и межрайонные автобусные перевозки из Череповца и обратно. На въездах в город с вечера 2 апреля установлены контрольно-пропускные пункты. Доступ большегрузов в город запрещен, исключение - транспорт, доставляющий медикаменты и продовольствие, а также следующий на промышленные предприятия. Внимательно осматривается иногородний транспорт. На этой неделе КПП заработали и на въездах в Вологду.

При этом постановлением областного правительства с 6 апреля расширен список организации, которые могут свободно работать в нынешних эпидусловиях.