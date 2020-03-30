Все заболевшие коронавирусом в Череповце контактировали с приехавшим из Москвы сотрудником «Северстали»

Все череповчане с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» контактировали с приехавшим из Москвы сотрудником «Северстали». Об этом 29 марта на оперативном совещании в региональном правительстве сказал глава региона Олег Кувшинников.

— Все (ред. - череповчане с предварительным диагнозом "коронавирусная инфекция") контактировали с первым заболевшим, который прибыл из Москвы и размещался на территории базы Торово в Череповце. Мы выявили всех, кто контактировал с заболевшими, а их почти 800 человек. Сейчас мы обеспечиваем жесткий режим самоизоляции у всех, кто контактировал. У всех отобраны пробы, сейчас они обрабатываются, надеемся, что эти меры, которые мы предпринимаем, позволят нам выявить всех без исключения. Тех, кто контактировал в Череповце с заболевшими и тех, кто покинул территорию Череповца, эти меры предпринимаются и на территории других муниципалитетов, куда выехали из Череповца контактировавшие, — заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что 27 марта предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен двум людям, проживавшим на базе отдыха «Торово» вблизи Череповца. Это сотрудник «Северстали» и его жена, оба недавно побывали за рубежом и приехали из Москвы, у них коронавирус уже подтвержден.

28 марта стало известно о еще семи заболевших. Утром 29 марта мэр Череповца сообщил, что в городе 11 пациентов с предварительным диагнозом "коронавирусная инфекция". По данным на 30 марта, в Череповце 12 пациентов, предварительно, заражены коронавирусом.