Школьники Вологодской области не выйдут на учебу 1 апреля

27.03.2020 [Общество]

Школы, детсады, колледжи, техникумы Вологодской области не будут работать с 30 марта по 5 апреля в связи с указом президента. Это означает, что 1 апреля, как планировалось ранее, вологодские школьники на учебу не выйдут. 

Заработные платы работников системы образования за этот период будут сохранены. Также будут учтены интересы тех граждан, кто продолжает трудовую деятельность. Для присмотра за детьми, чьи родители выходят на работу на следующей неделе, будут созданы дежурные группы. О работе дежурных групп можно узнать в управлении образования района или городского округа.

Свою работу продолжат все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины и учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчёты, а также транспорт и органы власти всех уровней.

Временно приостановлена работа спортивных объектов. Нельзя будет посетить ФОКи, плавательные бассейны, аквапарки и фитнес-центры. Утром 27 марта стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в Череповце, в итоге было принято решение о закрытии торговых центров, кафе и ресторанов. 

— Все меры приняты для того, чтобы ограничить контакты людей друг с другом, - сообщает пресс-служба департамента образования Вологодской области.

В регионе работают «горячие линии» для школьников, студентов и их родителей:

— по вопросам дополнительного образования: (8172) 28-60-80, 28-69-10, 28-69-00;

— по вопросам проведения ЕГЭ: (8172) 71-36-46;

— по вопросам проведения ВПР: 8-921-057-9607;

— по вопросам обучения в колледжах и техникумах: (8172) 23-01-01 (доб. 2015; 2017);

— по вопросам работы детских садов: 23-01-02 (доб. 2028);

— по вопросам обучения школьников: (8172) 23-01-03 (2006); (8172) 23-01-04 (2048).

Тэги: школы, коронавирус, дети
Сюжет: Пандемия коронавируса

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