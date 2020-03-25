Неделю с 30 марта по 5 апреля в России объявили нерабочей из-за коронавируса

25.03.2020 [Общество]

Неделя с 30 марта по 5 апреля в России будет объявлена нерабочей, но с сохранением заработной платы. Об этом президент Владимир Путин объявил 25 марта в ходе своего обращения к жителям. Такая мера принята в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский „авось“», — сказал Путин.

При этом аптеки, магазины, больницы и другие организации, действующие для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, продолжат свою работу.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за коронавируса также решено перенести дату общероссийкого голосования по поправкам в Конституцию.

Тэги: выходные, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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