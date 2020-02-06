В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов

С 1 мая 2020 года в Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут от департамента топливно-энергетического комплекса департаменту природных ресурсов. Соответствующее постановление подписал 5 февраля глава региона Олег Кувшинников.

В документе, который опубликован на сайте правительства Вологодской области, говорится, что департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды будут переданы полномочия по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утверждению инвестиционных программ в области обращения с ТКО, определению в программе социально-экономического развития области прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества ТКО, предназначенных для захоронения. Кроме того, департамент теперь будет организовывать деятельность по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. Он должен будет регулировать деятельность регоператоров, осуществлять разработку и реализацию региональных программ в области обращения с отходами. Раньше всем этим занимался департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования.

В ближайшее время изменения будут внесены в положение о департаменте ТЭК и тарифного регулирования, а также в положение департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области.

Контроль за исполнением постановления губернатора возложили на председателя правительства области Антона Кольцова. Справку об исполнении постановления чиновники должны будут представить главе региона к 1 июня 2020 года.

Ранее NewsVo сообщал, что на разработку новой схемы обращения с отходами в Вологодской области потратят 8,36 млн рублей. Ее разработает ООО «Большая тройка» из Москвы. Таковы результаты проведенного региональным департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования аукциона по поиску подрядчика.

В ноябре 2019 года власти пообещали пересмотреть установленный для населения Вологодской области норматив по накоплению твердых бытовых отходов — разработать новую территориальную схему обращения с ТКО.

С 1 января 2019 года в Вологодской области норматив накопления мусора составляет 7,2 литра отходов в день на человека (для многоквартирного благоустроенного жилья). Опрос, проведенный Newsvo, показал, что это примерно в четыре раза больше реального объема мусора, который накапливается у вологжан.

Кроме того, в апреле 2019 года прокуратура сообщила о том, что исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились. «Институт развития регионов», с которым правительство Вологодской области заключило контракт на разработку территориальной схемы обращения с отходами, эти работы не выполнил, а деньги получил. Напомним, контракт на выполнение работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами был заключен с АНО «Институт развития регионов» в 2016 году. Фирма получила за его исполнение 11,9 млн рублей.

Однако пересмотр норматива в правительстве связывают не с тем, что он был установлен без оснований, а с тем, что данные, изложенные в схеме обращения с отходами, устарели. Между тем, предписание пересчитать расходы регоператоров правительству Вологодской области в октябре выдало УФАС.