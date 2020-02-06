В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов

06.02.2020 [Общество]

С 1 мая 2020 года в Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут от департамента топливно-энергетического комплекса департаменту природных ресурсов. Соответствующее постановление подписал 5 февраля глава региона Олег Кувшинников.

В документе, который опубликован на сайте правительства Вологодской области, говорится, что департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды будут переданы полномочия по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утверждению инвестиционных программ в области обращения с ТКО, определению в программе социально-экономического развития области прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества ТКО, предназначенных для захоронения. Кроме того, департамент теперь будет организовывать деятельность по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. Он должен будет регулировать деятельность регоператоров, осуществлять разработку и реализацию региональных программ в области обращения с отходами. Раньше всем этим занимался департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования. 

В ближайшее время изменения будут внесены в положение о департаменте ТЭК и тарифного регулирования, а также в положение департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. 

Контроль за исполнением постановления губернатора возложили на председателя правительства области Антона Кольцова. Справку об исполнении постановления чиновники должны будут представить главе региона к 1 июня 2020 года.

Ранее NewsVo сообщал, что на разработку новой схемы обращения с отходами в Вологодской области потратят 8,36 млн рублей. Ее разработает ООО «Большая тройка» из Москвы. Таковы результаты проведенного региональным департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования  аукциона по поиску подрядчика.

В ноябре 2019 года власти пообещали пересмотреть установленный для населения Вологодской области норматив по накоплению твердых бытовых отходов — разработать новую территориальную схему обращения с ТКО.

С 1 января 2019 года в Вологодской области норматив накопления мусора составляет 7,2 литра отходов в день на человека (для многоквартирного благоустроенного жилья). Опрос, проведенный Newsvo, показал, что  это примерно в четыре раза больше реального объема мусора, который накапливается у вологжан.

Кроме того, в апреле 2019 года прокуратура сообщила о том, что исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились. «Институт развития регионов», с которым правительство Вологодской области заключило контракт на разработку территориальной схемы обращения с отходами, эти работы не выполнил, а деньги получил. Напомним, контракт на выполнение работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами был заключен с АНО «Институт развития регионов» в 2016 году. Фирма получила за его исполнение 11,9 млн рублей.

Однако пересмотр норматива в правительстве связывают не с тем, что он был установлен без оснований, а с тем, что данные, изложенные в схеме обращения с отходами, устарели. Между тем, предписание пересчитать расходы регоператоров правительству Вологодской области в октябре выдало УФАС

 

 

Тэги: вывоз мусора
Сюжет: Тариф на вывоз мусора

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы
Череповецкая учительница на встрече с Путиным предложила разрешить студентам педвузов преподавать в школах
Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года
Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок
Для строительства подъезда к целлюлозному заводу под Череповцом провели землеустроительные и кадастровые работы
Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля
В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке
В Череповце пятеро школьников избили незнакомого мужчину
В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений
«В Вологде – где?», или Забытые названия улиц города
05.02.2020 [Общество]

Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года

5925
7
03.02.2020 [Общество]

В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке

4053
3
03.02.2020 [Общество]

Вологодская область потратит 4 млн рублей на проект ремонта здания представительства региона в Москве

1206
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские спортсмены завоевали золото на межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту
От астрономии до краеведения: 50-я Печа-куча состоится в Вологде
В Вологде 15 февраля пройдет благотворительная фотосессия «Реальная любовь хороших людей»
В Череповце арестовали мужчину, который в день визита Путина «заминировал» здание колледжа
В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов
Вологжанку будут судить за представление фиктивной справки о доходах при оформлении кредита
«День влюблённых в Тотьму» пройдёт в Вологодской областной библиотеке 14 февраля
 


05.02.2020 [Общество]

Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года

5925
0
06.02.2020 [БлогоVO]

Разговор со старостой

176
0
05.02.2020 [Обзор Прессы]

Парень из вологодской деревни обезвредил десятки бомб в Сирии и Лаосе

426
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика