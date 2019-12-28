Власти Вологды решили строить детсад в микрорайоне Бывалово вопреки генплану города

Евгения Сибирцева

Игнорируя генплан Вологды и пользуясь голосованием, в котором могли участвовать жители любого города России, мэр Вологды объявил, что детсад на улице Ярославской в микрорайоне Бывалово начнут строить в конце 2020 года.

Как жители разных регионов России выбирали место для детсада в Вологде

В администрации Вологды 27 декабря подвели итоги электронного голосования по поводу будущего детского сада в Бывалово. Напомним, его хотят строить между домами 34 и 36 на улице Ярославской, хотя действующим генпланом города он там не предусмотрен — для дошкольных учреждений выделены другие места в этом районе.

На подведение итогов опроса Newsvo не пригласили. Туда позвали журналистов новостного сайта администрации города Вологда.рф, видео обсуждения позже выложили в его группе. В комментариях отмечают, что в ролике ничего не слышно:

- Тайное какое-то голосование, без звука. тогда уж и свет выключайте, - прокомментировала Анна Волкова.

Подведение итогов онлайн-голосования. Видео из группы новостного сайта администрации города Вологда.рф.

- В течение 10 дней вологжане высказывались «за» или «против» строительства детского сада на предложенной территории, - сообщает официальный сайт администрации Вологды.

На самом деле в опросе по детсаду в Бывалово могли участвовать жители жители любого города России. Newsvo попросил людей из других городов принять участие в опросе, и они без проблем проголосовали.

- По итогам голосования, которое проходило на сайте администрации, большинство голосов за строительство. Неудивительно, места в детских садах в микрорайоне ждут порядка 800 маленьких вологжан, - написал на своей странице Сергей Воропанов, резюмировав, что стройка начнется в конце 2020 года.

Напомним, жители близлежащих домов на улице Ярославской хотят сохранить в этом месте зеленую зону. При этом они не отказывается от детского сада – вологжане лишь просят строить будущее учреждение согласно генплану города .

Несмотря на это, голосование на сайте администрации Вологды было сформулировано так, будто те жители, кто против детсада конкретно в этом месте, против его строительства в целом. Кроме этого, и в администрации Вологды, и в прокуратуре жителям ответили, что детсад в этом месте предусмотрен генпланом Вологды 1979 года. Однако сейчас в городе действует другой генплан – утвержденный в 2014 году. Ранее Newsvo изучил этот генплан на сайте администрации Вологды – детсада в этом месте там нет.

Двор на Ярославской, 34-36, где собираются строить детсад. Фото Алены Соколовой.

Отметим, что 5 июня 2019 года на форуме регионального отделения партии «Единая Россия» глава региона Олег Кувшинников сказал, что комплексное развитие городов невозможно в условиях точечной застройки пустующих территорий и что их нужно отдавать под парки и скверы :

Скриншот новости с новостного сайта городской администрации Вологда.рф

Главный федеральный инспектор по Вологодской области аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО Виктор Мирошников отметил, что для детского сада в микрорайоне Бывалово есть другие места.

О недопустимости игнорирования мнения жителей, которые хотят оставить на Ярославской зеленую зону и не занимать это место точечной застройкой, 26 декабря высказался и руководитель фракции «Справедливая Россия» в заксобрании Вологодской области Виктор Леухин:

- Не так давно в мой адрес обратились более семисот пятидесяти жителей микрорайона Бывалово, которые возмущены тем, что между их домами городская власть собирается втиснуть детский сад в ущерб дворовой зоны отдыха. И что удивительно, происходит это вопреки мнению губернатора о недопустимости точечной застройки в областном центре. При этом в надежде поддержки населения городская власть использует демократические приемы с элементами софистики. Всем желающим предложено голосовать через Интернет «за» строительство садика или «против». Но как быть с тем, что жители микрорайона Бывалово не против строительства детского сада, а против того, что их лишают комфортных условий проживания. И что мы видим? А видим мы две параллельные реальности. В одной реальности существуют чиновники, не желающие прислушаться к мнению жителей, а в другой - люди, отстаивающее свое право на придомовую «зеленую зону». О какой комфортной среде проживания может идти речь?! И если мнение людей будет игнорироваться и дальше, то нам будет трудно реализовать Стратегию 2030. Об этом стоит задуматься!

Комментарий Валерия Ярышева, который он оставил под этим постом в группе партии «Справедливая Россия» в Вологодской области, был удален. Суть комментария сводилась к тому, что нужно менять цель — брать курс не на повышение численности населения области, а на создание комфортных условий проживания в области (см. скриншот в галерее).

Добавим, что 28 декабря во дворе домов на Ярославской, 34-36 прошла встреча жителей, на которой они снова обсудили конфликт вокруг строительства и проголосовали за сохранение в этом месте зеленой зоны.

Собрание жителей на Ярославской. Люди голосуют за зеленую зону. Фото Ольги Смирновой.

Решили за жителей?

Судя по всему, голосование со странной формулировкой вопроса, в котором могли участвовать жители любого российского города, было лишь формальностью. Об этом говорит тот факт, что контракт на выполнение работ по привязке экономически эффективной проектной документации повторного использования для строительства детского сада (с бассейном) на 220 мест по ул. Ярославская города Вологды был заключен задолго до этого - 29 июля 2019 года. Согласно документу, здание будут строить по проекту детсада на улице Молодежной.

Со стороны администрации договор подписал директор МКУ «Градостроительный центр города Вологды» Иван Ананьев. Единственным участником аукциона и исполнителем контракта стало ООО «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды» («АГЦ»). Учредитель этого ООО - администрация Вологды, гендиректор - Антон Аникин, который ранее был заместителем начальника Департамента градостроительства в администрации Вологды. На видео с подведением итогов голосования Антон Аникин показывает проект детсада (см. с 13.20 минуты). Стоимость работ по контракту - 1 726 221 рублей.

Проект детсада на улице Ярославской, представленный Антоном Аникиным. Фото со страницы Сергея Воропанова.

Отметим, что детсада на улице Ярославской нет не только в генплане города. В соглашении между Минпросвещения и правительством Вологодской области о финансировании строительства детсадов в 2019-2021 гг., которое было подписано 9 февраля 2019 года, этого дошкольного учреждения также нет. На 2020 год в нем запланировано возведение в Вологде четырех детсадов - на улицах Возрождения, Архангельской, Гагарина, Разина:

Скриншот соглашения.

Примечательно, что детсадов на улицах Архангельской и Разина из этого соглашения также не будет. В апреле 2019 года в администрации Вологды заявили, что вместо них построят дошкольные учреждения на улицах Молодежной (220 мест) и Гагарина (320 мест).

Заместитель мэра Вологды, начальник Департамента градостроительства Анатолий Баранов сказал, что необходимость в детсаде на Архангельской отпала после строительства дошкольного учреждения в Осановском проезде, а детсад на Разина не будут строить из-за нехватки там площади:

- Потребность в местах для дошкольников в районе ул. Архангельской будет снята с вводом детского сада в Осановском проезде. По расчетам Управления образования Вологды, там откроются группы для детей в возрасте до двух лет. Построить дошкольное учреждение по ул. Разина не позволит площадь земельного участка. Чтобы запроектировать на нем объект, планировалось принять прилегающий участок, находящийся в распоряжении области. Однако в отношении его началось судебное производство с арендатором, объявившем о банкротстве, - пояснил Анатолий Баранов.

Между тем, детсад в Осановском проезде начали строить в 2018 году - то есть к моменту подписания соглашения между Минпросвещения РФ и правительством области в 2019 году он уже возводился. Интересно также, как по-разному подошли к решению проблемы с нехваткой площади: на улице Разина строительство детсада из-за этого отменили, а между домами на Ярославской, 34-36, где размер участка также не позволяет возвести дошкольное учреждение, просто уменьшили площадь, рекомендованную федеральными нормами на одного человека, - с 38 кв.м. до 35 кв.м.

Напомним, что на улице Молодежной, где собираются в 2020 году возводить детсад вместо улицы Архангельской, в этом году уже было построено одно дошкольное учреждение - по адресу Молодежная, 20а.