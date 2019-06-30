В Вологде достроили детский сад в Осановском проезде

В Вологде введен в эксплуатацию новый детский сад №118 «Звездочка» в Осановском проезде, 31. Документы о завершении его строительства подписали в День города.

Напомним, этот детсад за 236,12 млн рублей строило ООО «Термоизолстрой» (директор – Игорь Цветков). Эта же фирма возводила детсады на Псковской и Доронинской

Как сообщает пресс-служба главы региона, посещать детский сад дети смогут с августа. Всего сформировано 11 групп, где предусмотрено 65 мест для детей до трех лет и 185 мест для ребят с трех лет. Параллельно будут разгружены соседние детские сады, почти две сотни мест в которых займут малыши. Укомплектованность нового учреждения воспитателями и узкими специалистами составляет 95%.

Напомним, в 2019 году власти обещают открыть еще три детских сада – на улицах Молодежной, Возрождения и Северной (1170 дополнительных мест). Кроме того, два дошкольных учреждения планируют построить в 2020 и два - в 2021 году. На них предусмотрены средства в бюджете региона, с учетом субсидии это почти 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

- Четырех детских садов, которые мы сдаем в этом году, будет недостаточно. Город развивается, спальные районы застраиваются. Наиболее остро стоит проблема в Бывалово, Водниках и ДК ПЗ. Площадки уже определены: пустующие земельные участки на улицах Возрождения, Граничной, Ярославской и Гагарина, - сказал Сергей Воропанов.

Помимо музыкального и спортивного залов, комнат логопеда и психолога, прогулочных и физкультурных участков здания новых детсадов оснащены бассейном и изостудией.

Еще четыре детских сада обещают сдать в Череповце, один - в Вологодском районе и один - в Череповецком.