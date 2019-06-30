В Вологде достроили детский сад в Осановском проезде

30.06.2019 [Общество]

В Вологде введен в эксплуатацию новый детский сад №118 «Звездочка» в Осановском проезде, 31. Документы о завершении его строительства подписали в День города.

Напомним, этот детсад за 236,12 млн рублей строило ООО «Термоизолстрой» (директор – Игорь Цветков). Эта же фирма возводила детсады на Псковской и Доронинской

Как сообщает пресс-служба главы региона, посещать детский сад дети смогут с августа. Всего сформировано 11 групп, где предусмотрено 65 мест для детей до трех лет и 185 мест для ребят с трех лет. Параллельно будут разгружены соседние детские сады, почти две сотни мест в которых займут малыши. Укомплектованность нового учреждения воспитателями и узкими специалистами составляет 95%.

Напомним, в 2019 году власти обещают открыть еще три детских сада – на улицах Молодежной, Возрождения и Северной (1170 дополнительных мест). Кроме того, два дошкольных учреждения планируют построить в 2020 и два - в 2021 году. На них предусмотрены средства в бюджете региона, с учетом субсидии это почти 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

- Четырех детских садов, которые мы сдаем в этом году, будет недостаточно. Город развивается, спальные районы застраиваются. Наиболее остро стоит проблема в Бывалово, Водниках и ДК ПЗ. Площадки уже определены: пустующие земельные участки на улицах Возрождения, Граничной, Ярославской и Гагарина, - сказал Сергей Воропанов. 

Помимо музыкального и спортивного залов, комнат логопеда и психолога, прогулочных и физкультурных участков здания новых детсадов оснащены бассейном и изостудией.

Еще четыре детских сада обещают сдать в Череповце, один - в Вологодском районе и один - в Череповецком.

Тэги: детсады

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?
В Вологодской области дали новое определение валежнику
Исполняющий обязанности ректора ВоГУ на служебной машине попал в ДТП и пытался скрыть аварию
В Вологде «Магистраль» демонтирует верхнюю часть каменной наброски набережной
19-летняя девушка, утонувшая в Вологодском районе, погибла, спасая ребенка
В Череповце на Ягорбском мосту мотоциклист врезался в столб
Следователи возбудили дело по факту гибели 19-летней студентки ВоГУ, спасшей тонувшего ребенка
Первый зампрокурора Вологодской области Алексей Васильков перешел на работу в Генпрокуратуру России
Вологодский городской суд продлил арест юриста Федотова, подозреваемого в уничтожении вещдоков
«Справедливая Россия» выдвинула на пост губернатора Вологодской области главу совета солдатских матерей Маргариту Савоськину
28.06.2019 [Общество]

Регоператор «Аквалайн» начислял жителю Вологды плату за вывоз мусора, но услугу не оказывал

1495
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде достроили детский сад в Осановском проезде
Футбольный клуб «Череповец» вышел в финал кубка «Золотое кольцо»
В Вологде в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» обустроят подходы и подъезды к двум школам
В Госдуме поддержали идею РПЦ включить в школьный курс по литературе религиозные тексты
Детский технопарк «Кванториум» начнет работать в Вологде в сентябре
В Устюженском районе столкнулись УАЗ и мопед: погиб 70-летний мужчина
Росстат потратит бюджетные деньги на телевизионный юмористический номер о переписи населения 2020 года
 


26.06.2019 [Общество]

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?

11263
0
30.06.2019 [БлогоVO]

В этом поступке весь её характер! 

340
0
30.06.2019 [Обзор Прессы]

Нет такой партии

65
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика