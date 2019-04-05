В Вологодской области в 2019 году в детсадах откроют более 2 тысяч мест для детей до трех лет

Строящийся детский сад в Осановском проезде в Вологде. Фото прислал читатель.

До конца 2021 года в Вологодской области обещают обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте от полутора до трех лет. Это будет сделано в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

- Планируется, что с 2020 по 2024 годы пройдут обучение более 2 тысяч женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что за два ближайших года должно быть создано более 4 тысяч дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в образовательных организациях для детей в возрасте до трех лет. Из них 2010 мест появятся в 2019 году.

Финансирование мероприятий в период с 2018 по 2024 годы составит около 4 млрд. рублей.

- Нам необходимо в 2019 году построить шесть детских садов: четыре в Вологде и два в Череповце. Это более двух тысяч мест. В 2020 году предусмотрено строительство ещё трех детских садов: двух в Череповце и одного в Вологодском районе. И в 2021 году появится еще четыре детских сада в Вологде, - рассказал заместитель губернатора Виталий Тушинов.

Напомним, в Вологде сейчас сейчас строятся детские сады на улицах Северной, Молодежной, Осановском прозде и в Охмыльцево. Кроме того, детсады на 350 мест планируют начать строить в 2019 году на улицах Возрождения и Граничной недалеко от остановки «Бригантина», на 320 мест - в 2020 году на улицах Архангельской и Разина. В декабре губернатор Олег Кувшинников сказал, что все детские сады сдадут к 2021 году.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"