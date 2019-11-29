В Белозерске остановили работы по ликвидации ЧП со скважиной: ничего не помогает

В Белозерске приостановили работы по ликвидации самоизливающейся скважины на улице Шукшина. Несмотря на тампонаж, вода продолжает сочиться.

— В последнее время индивидуальный предприниматель Анатолий Смаковский бурил новые скважины, в которые производилась закачка тампонажной смеси под высоким давлением. На этой неделе было закачано еще три миксера смеси, однако ожидаемого эффекта не наступило. Вода продолжает сочиться, значительного снижения уровня воды в канавке не наблюдается, — пишет районная газета «Белозерье».

По данным издания, за работами на скважине следят заместитель губернатора Виктор Рябишин и руководитель районной администрации Дмитрий Соловьев. В ближайшее время в Белозерск прибудут специалисты для геофизических исследований почвы и определения объема воды, дебета скважины. После получения результатов всех исследований будет разработан дальнейший план действий.

Ранее NewsVo сообщал, что из бюджета Белозерского района за ликвидацию ЧП предпринимателю Анатолию Смаковскому заплатят 10,4 млн рублей.

Напомним, летом хозяйка дома № 4 на улице Шукшина решила провести водопровод. Женщина договорилась с фирмой, которая оказывает услуги по бурению скважин. Но когда специалисты пробурили 20-метровую скважину на ее участке, оттуда забил «фонтан». Как написали читатели NewsVo в нашей группе ВКонтакте, договор на проведение работ женщина не заключала. Специалисты фирмы затампонировали скважину и удалились, однако вода продолжала сочиться. Хозяйка дома нашла другую фирму, занимающуюся бурением скважин на воду, специалисты которой согласились ликвидировать течь. 9 августа ее работники приехали к дому и вскрыли скважину. Напор воды оказался таким сильным, что справиться с ним не удалось.

В итоге сначала подтопило несколько жилых домов на улице Шукшина, затем прокопали канаву, по которой вода стала уходить в Белозерский канал, и на Шукшина ситуация улучшилась, но начало топить территории на улице Коммунистической. В ночь с 1 на 2 октября дом начал съезжать в яму возле скважины. 5 октября постройку пришлось снести для того, чтобы засыпать образовавшуюся воронку. После этого напор воды ослаб, но она продолжает сочиться.

Администрация Белозерска уже потратила 222 тысячи рублей на покупку цементной смеси для тампонажа неправильно пробуренной скважины. Еще 55 тысяч «ушло» на обследование места подтопления и выработке мероприятий по его устранению. Ранее сообщалось, что устранение последствий ЧП обойдется в 2,8 млн рублей: правительство Вологодской области уже пообещало Белозерску финансовую помощь.

В октябре у скважины провели молебен «на начало благого дела в усмирении подземных вод».