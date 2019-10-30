Работы по тампонажу самоизливающейся скважины в Белозерске начнутся 31 октября

Работы по тампонажу самоизливающейся скважины на улице Шукшина в Белозерске начнутся 31 октября. Об этом договорились накануне на совещании в городской администрации.

Как пишет районная газета «Белозерье», представители городских и областных властей, подрядчика, представители служб МЧС, привлеченный эксперт из Санкт-Петербурга, обсуждали разные варианты проведения работ по ликвидации скважины.

Так, замгубернатора Виктор Рябишин настаивал на незамедлительном начале работ утром 30 октября. Доцент кафедры бурения Горного университета Санкт-Петербурга Елена Цигельнюк просила подождать, пока подвезут необходимый объем растительного масла. Дело в том, что масло используется для «заправки» сухой тампонажной смеси, которая должна под землей увеличиться в 50 раз и заполнить пространство.

По данным на 29 октября, в Белозерск завезли 23.5 тонн сухой смеси и всего 3.5 тонны масла. Этого, по словам Елены Цигельнюк, может оказаться недостаточно, так как процесс закачивания смеси в скважину должен быть непрерывным. Она также не исключила вероятность бурения дополнительных скважин.

На месте самоизлива установлены маячки, которые позволяют следить, продолжается ли просадка почвы. За последнюю неделю грунт не просел.

— А вот проконтролировать ситуацию с трещиной на стене гаража, расположенного по соседству со злополучным участком, не удалось: кто-то оторвал и унес маячки, установленные на трещине. Впрочем, белозера не только удалили маячки, кто-то додумался украсть с площадки на ул. Шукшина прожектор, — пишет «Белозерье».

Как ранее писал Newsvo, летом хозяйка дома №4 на улице Шукшина решила провести водопровод. Женщина договорилась с фирмой, которая оказывает услуги по бурению скважин. Но когда специалисты пробурили 20-метровую скважину на ее участке, оттуда забил «фонтан». Как написали читатели NewsVo в нашей группе ВКонтакте, договор на проведение работ женщина не заключала. Специалисты фирмы затампонировали скважину и удалились, однако вода продолжала сочиться. Хозяйка дома нашла другую фирму, занимающуюся бурением скважин на воду, специалисты которой согласились ликвидировать течь. 9 августа ее работники приехали к дому и вскрыли скважину. Напор воды оказался таким сильным, что справиться с ним не удалось.

В итоге сначала подтопило несколько жилых домов на улице Шукшина, затем прокопали канаву, по которой вода стала уходить в Белозерский канал, и на Шукшина ситуация улучшилась, но начало топить территории на улице Коммунистической. В ночь с 1 на 2 октября дом начал съезжать в яму возле скважины. 5 октября постройку пришлось снести для того, чтобы засыпать образовавшуюся воронку. После этого напор воды ослаб, но она продолжает сочиться.

Из-за происшествия в городе был объявлен режим ЧС, деньги на его ликвидацию пока выделяются из бюджета города.

Администрация Белозерска уже потратила 222 тысячи рублей на покупку цементной смеси для тампонажа неправильно пробуренной скважины. Еще 55 тысяч «ушло» на обследование места подтопления и выработке мероприятий по его устранению. Устранение последствий ЧП, по предварительным данным, обойдется в 2,8 млн рублей: правительство Вологодской области уже пообещало Белозерску финансовую помощь.