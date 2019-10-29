Мэром Череповца назначили экс-менеджера "Северстали" Вадима Германова

29.10.2019 [Политика]
Мэром Череповца назначили экс-менеджера "Северстали" Вадима Германова

Депутаты гордумы Череповца сегодня единогласно проголосовали за назначение мэром Вадима Германова, ранее занимавшего пост гендиректора дивизиона «Северсталь Российская сталь».

«Благодарю вас за доверие, единогласное голосование дорогого стоит. Постараюсь весь свой управленческий опыт направить на служение нашему городу. Давайте вместе делать его более современным, уютным, давайте работать», - сказал, выступая перед депутатами Германов.

С назначением нового мэра поздравил губернатор Кувшинников, заметив, что "Вадим Евгеньевич - это человек нашей команды, который прошел огромный путь на нашем родном предприятии, компании "Северсталь".

Как ранее сообщал NewsVo, документы для участия в конкурсе на пост мэра Череповца представили 11 человек. Это гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германоваудитор Анна Пьянкова, член общественного совета Череповца Владислав Трофимов, генеральный директор ООО «Браас Капитал» Виктор Илькевич, гендиректор ООО «Эффективный Партнерский ИнфоЦентр» Алексей Цорн, экс-глава череповецкого муниципального предприятия-перевозчика «Автоколонна 1456» Сергей Орлов, заместитель начальника управления Пенсионного фонда в Череповце и районе Игорь Люсин, директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» Руслан Борохович и заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства района Орехово-Борисово Северное в Москве Сергей Бойцов, предприниматель Лариса Овчинникова. 

Однако с презентациями своих программ на заседании конкурсной комиссии выступали всего пять кандидатов: Вадим Германов, Руслан Борохович, Лариса Овчинникова, Виктор Илькевич, Сергей Орлов. Игорь Люсин и Сергей Бойцов сняли свои кандидатуры. Остальные участники выбыли из конкурса, поскольку не соответствовали предъявленным требованиям.

Комиссия рекомендовала Гордуме Череповца назначить мэром Вадима Германова. 

Напомним, владелец "Северстали" Алексей Мордашов будет строить в Суде в Череповецком районе целлюлозный завод.

Тэги: мэрия Череповца, «Северсталь»
Фото с сайта Череповецкой гордумы

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