Вадим Германов рекомендован на пост мэра Череповца

25.10.2019 [Политика]

Конкурсная комиссия во главе с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым рекомендовала Гордуме Череповца назначить мэром Вадима Германова. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии сегодня. 

По мнению членов комиссии, пост мэра Череповца из всех кандидатов достойны занять гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов и директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» Руслан Борохович. Однако, как пишет официальный сайт мэрии, комиссия отдельно рекомендовала к назначению именно Германова.

Как ранее сообщал NewsVo, документы для участия в конкурсе на пост мэра Череповца представили 11 человек. Это гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германоваудитор Анна Пьянкова, член общественного совета Череповца Владислав Трофимов, генеральный директор ООО «Браас Капитал» Виктор Илькевич, гендиректор ООО «Эффективный Партнерский ИнфоЦентр» Алексей Цорн, экс-глава череповецкого муниципального предприятия-перевозчика «Автоколонна 1456» Сергей Орлов, заместитель начальника управления Пенсионного фонда в Череповце и районе Игорь Люсин, директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» Руслан Борохович и заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства района Орехово-Борисово Северное в Москве Сергей Бойцов, предприниматель Лариса Овчинникова. 

Однако с презентациями своих программ на заседании конкурсной комиссии выступали всего пять кандидатов: Вадим Германов, Руслан Борохович, Лариса Овчинникова, Виктор Илькевич, Сергей Орлов. Игорь Люсин и Сергей Бойцов сняли свои кандидатуры. Остальные участники выбыли из конкурса, поскольку не соответствовали предъявленным требованиям.

Трансляцию заседания комиссии вел официальный сайт Череповца, она прервалась сразу же, как только все кандидаты выступили со своими программами, и Олег Кувшинников объявил о начале обсуждения кандидатур. 

Окончательно кандидатуру нового мэра должна утвердить 29 октября городская Дума Череповца.

Тэги: мэрия Череповца

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