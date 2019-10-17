На пост мэра Череповца претендуют девять кандидатов

Количество кандидатов на пост мэра Череповца продолжает стремительно расти.

Аудитор Анна Пьянкова, член общественного совета Череповца Владислав Трофимов и генеральный директор ООО «Браас Капитал» Виктор Илькевич 17 октября представили документы для участия в конкурсе на должность мэра города. Таким образом, на пост градоначальника претендуют уже девять человек, сообщает сайт мэрии.

Как ранее сообщал NewsVo, ранее документы для участия в конкурсе на должность мэра гендиректор ООО «Эффективный Партнерский ИнфоЦентр» Алексей Цорн, экс-глава череповецкого муниципального предприятия-перевозчика «Автоколонна 1456» Сергей Орлов и гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

15 октября добавилось еще три кандидата: заместитель начальника управления Пенсионного фонда в Череповце и районе Игорь Люсин, директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» Руслан Борохович и заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства района Орехово-Борисово Северное в Москве Сергей Бойцов.

Заявки от претендентов на пост градоначальника принимаются до конца рабочего дня 17 октября. Сам конкурс назначен на 25 октября.

UPD: в 17.25 на официальном сайте Череповца появилось сообщение, что десятым кандидатом на пост мэра Череповца стала индивидуальный предприниматель Лариса Овчинникова. Прием заявок закрыт.