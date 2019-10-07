Топ-менеджер «Северстали» Вадим Германов претендует на пост мэра Череповца

07.10.2019 [Общество]
Топ-менеджер «Северстали» Вадим Германов претендует на пост мэра Череповца

Генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов первым подал документы на участие в конкурсе на замещение вакантной должности мэра Череповца. Заявление в понедельник он принес в управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии.

Как сообщалось, документы для участия в конкурсе на должность мэра Череповца принимаются до 17 октября. В пятницу, 25 октября, специальная комиссия рассмотрит программы развития города, представленные кандидатами. По результатам конкурса комиссия представит Гордуме кандидатов для принятия решения о назначении на должность мэра.

Как ранее сообщал NewsVo, 18 сентября пост мэра Череповца покинула Елена Авдеева. Она уволилась по собственному желанию, в связи с тем, что губернатор назначил ее сенатором от Вологодской области. Временно обязанности мэра исполняет Дмитрий Лавров, ранее занимавший пост первого заместителя мэра.  

 

Тэги: мэрия Череповца, мэр, конкурс

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