На должность мэра Череповца претендует экс-глава городской автоколонны Сергей Орлов

12.10.2019 [Политика]

Экс-глава череповецкого муниципального предприятия-перевозчика «Автоколонна 1456» Сергей Орлов подал документы для участия в конкурсе на пост мэра Череповца. Об этом накануне сообщил официальный сайт мэрии.

Как ранее сообщал NewsVo, Орлов покинул должность руководителя автоколонны по собственному желанию в августе 2019 года. Свой уход он тогда объяснил поступившим предложением о работе в одном из коммерческих предприятий города. Однако один из городских пабликов написал, что увольнение было связано с тем, что Сергей Орлов как депутат Гордумы не поставил подпись за Олега Кувшинникова для его участия в выборах губернатора. Сам депутат эту информацию опроверг:

— Я прочитал в одном из местных пабликов, что меня уволили за отказ как депутата Гордумы поставить подпись за действующего губернатора при прохождении им муниципального фильтра. Да, я не подписался (еще в июне) ни за кого из кандидатов, хотя сам являюсь членом «Единой России». Это тоже мое личное решение, которое я ни с кем не собираюсь обсуждать. Никто не может меня за это осуждать или, наоборот, делать из меня героя.

Сергей Орлов стал вторым кандидатом на должность мэра в Череповце. Первым документы в мэрию подал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов. 

Тэги: мэрия Череповца

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