В Череповце уходит в отставку глава городского транспортного предприятия Сергей Орлов

08.08.2019 [Общество]

Глава череповецкого муниципального предприятия-перевозчика «Автоколонна 1456» Сергей Орлов покидает свою должность. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

— Да, мне поступило предложение от одного из коммерческих предприятий города. Предложение я принял. Ухожу не сразу, так как должен передать дела. Думаю, это займет не меньше месяца. Ухожу с пониманием того, что многое удалось. Три года работы в автоколонне были напряженными и насыщенными, — говорится в публикации Сергея Орлова.

По словам череповчанина, решение об уходе с предприятия он принял сам. При этом Сергей Орлов с удивлением прочитал в одном из городских пабликов о том, что его уход из «Автоколонны 1456» связан с тем, что он как депутат Гордумы не поставил подпись за Олега Кувшинникова для его участия в выборах губернатора.

— Я прочитал в одном из местных пабликов, что меня уволили за отказ как депутата Гордумы поставить подпись за действующего губернатора при прохождении им муниципального фильтра. Да, я не подписался (еще в июне) ни за кого из кандидатов, хотя сам являюсь членом «Единой России». Это тоже мое личное решение, которое я ни с кем не собираюсь обсуждать. Никто не может меня за это осуждать или, наоборот, делать из меня героя, — говорит Сергей Орлов.

Сергей Орлов возглавил череповецкую «Автоколонну 1456» в 2016 году, до этого работал в МУП «Спецавтотранс». 

 

 

Тэги: общественный транспорт

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