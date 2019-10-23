Из-за конфликта владельцев карьера в Кирилловском районе задерживается поставка песка к храму в Крохино

Из-за конфликта владельцев карьера в Кирилловском районе, на котором 20 октября произошла перестрелка, восстановительные работы на острове-церкви Рождества Христова в Крохино могут быть сорваны. Об этом написала на своей странице в соцсети координатор проекта восстановления Анор Тукаева.

По словам девушки, карьер вблизи поселка Шиндалово — единственный в области, на котором согласились уложить песок для них в бигбэги (мешки большого размера из специального прочного материала — ред.). Мешки планировали погрузить на баржу и доставить прямо к храмовому острову.

— В августе мы завезли на карьер бигбэги (там их видели впервые), но нас попросили подождать с отгрузкой до завершения «некоторых бюрократических вопросов». Примерно до сентября. Тогда это не было проблемой, мы могли ждать и ждали, — пишет Анор.

Однако к сентябрю бывший партнер владельца карьера выставил вокруг вооруженную охрану, чтобы блокировать любую попытку отгрузки песка новым собственником. Всё погрузочное оборудование было сломано.

20 октября, по данным прокуратуры Вологодской области, из-за разногласий «между хозяйствующими субъектами» на карьере произошла перестрелка, трое были ранены. Общее количество участников конфликта с обоих сторон — больше 30. В итоге 18 участникам «разборки» на карьере назначили наказание в виде административного ареста, еще трое заключены под стражу в рамках расследования возбужденного уголовного дела о хулиганстве.

— На прошлой неделе, уже в отчаянии (до закрытия навигации осталось всего пару недель), я попросила администрацию района выступить модератором и попросить воюющие стороны о перемирии на один день, чтобы дать возможность отгрузить песок для Крохино. На том конце провода обещали помочь и «порешать», то есть договориться. Теперь вот говорят, что задержание группировки может быть нам даже на руку. Может быть в это «окно» мы успеем отгрузиться… Если там успеют восстановить оборудование и перерубленный кабель, — пишет Анор Тукаева.

Как ранее сообщал NewsVo, работы по берегоукреплению храма в Крохино стартовали в июле этого года. Их стоимость — больше 2,5 млн рублей. В декабре 2018 года фонд Никиты Михалкова «12» решил выделить крохинскому проекту 2 млн рублей. Недостающие 520 тысяч инициаторы сохранения храма в Крохино собрали через краудфандинговую платформу Planeta.

Церковь Рождества Христова построили в селе Крохино в 1788 году. Храм исполнен в стиле позднего провинциального барокко. Это единственное сооружение, которое осталось после затопления территории в 1961 году при создании Шекснинского водохранилища.

Постоянные волонтерские экспедиции на храмовый остров проходят с 2011 года. Итоговая цель проекта — не отстроить новый храм, не открыть приход, а законсервировать старый в том состоянии, в котором он дошёл до наших дней, и сделать из этого места точку притяжения для туристов и местных жителей.