«Наш Нотр-Дам»: начался сбор на спасение церкви в Крохино

Создатель проекта по спасению Крохинской церкви, стоящей в водах Белого озера, Анор Тукаева запустила новый сбор на работы по сохранению храма. Деньги нужны на берегоукрепление, без которого невозможна дальнейшая консервация объекта. Речь идёт о той самой церкви, которую снимал Василий Шукшин для фильма «Калина Красная».

«За два дня, прошедшие после пожара, собрали миллиард евро на восстановление Нотр-Дам-де-Пари. И у многих был немой вопрос: можем ли мы сделать хоть что-то для сохранения российского наследия? И вот мой ответ. Planeta.ru», — написала Анор в соцсетях.

Она вместе с волонтёрами пытается сохранить храм уже на протяжении десяти лет. Общими усилиями удалось создать дамбу, и разрушение церкви остановилось. Но подновлять и укреплять это рукотворное сооружение приходится каждый год: дамбу размывают волны и ледоход. Чтобы уменьшить воздействие сил стихии, необходимы профессиональные работы.

«Этим летом мы будем заниматься инженерным берегоукреплением — это первоочередные работы для того, чтобы сохранить затопленный храм-маяк на Белом озере. Без этих работ не получится заниматься ни силовыми (консервационными) лесами, ни фундаментами, ни дальнейшими консервационными работами: берег и наша рукотворная дамба будут подвергаться постоянному разрушению и размыванию из-за воздействия волн и льда», — объясняет координатор проекта.

Смета работ — больше 2,5 млн рублей. В декабре 2018 года фонд Никиты Михалкова «12» решил выделить крохинскому проекту 2 млн рублей. Недостающие 520 тысяч Анор надеется собрать через краудфандинговую платформу Planeta. Там можно не только сделать пожертвование, но и получить уникальные подарки за свой вклад.



«После Нотр-Дама многие писали, что в отношении памятников культуры очень важно, чтобы была личная социокультурная связь с объектом. Чтобы с ним было связано что-то личное, даже если вы там не были. Леонид Парфёнов очень помог в установлении этих связей всех нас с Крохинским храмом. Посмотрите ролик с его участием: вот, он плывёт на обычной вёсельной лодке к храму, вот он привязывает лодку цепью и поднимается на груду кирпичных завалов. И мы можем сохранить этот объект и побывать там тоже можем, и детей туда привести, а они — своих детей...», — уверена Анор.

Церковь Рождества Христова построили в селе Крохино в 1788 году. Храм исполнен в стиле позднего провинциального барокко. Это единственное сооружение, которое осталось после затопления территории в 1961 году при создании Шекснинского водохранилища.

Постоянные волонтерские экспедиции на храмовый остров проходят с 2011 года. Итоговая цель проекта — не отстроить новый храм, не открыть приход, а законсервировать старый в том состоянии, в котором он дошёл до наших дней, и сделать из этого места точку притяжения для туристов и местных жителей.

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