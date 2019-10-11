Череповчанин перевел 1,2 млн рублей на «резервный счет», продиктованный мошенниками

11.10.2019 [Происшествия]

Житель Череповца перевел мошенникам 1,2 млн рублей, испугавшись звонка о подозрительных операциях на счете, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Новое заявление о мошенничестве поступило в полицию накануне. Мужчина сообщил, что ему на сотовый позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший рассказал о подозрительных операциях, проводимых с банковским счетом череповчанина. Чтобы сохранить деньги, ему велели перевести их на так называемый «резервный счет». После этого у жителя Череповца пропали более 1,2 млн рублей. 

Ранее NewsVo сообщал, что 59-летняя жительница Череповца перевела 7 млн рублей мошенникам, которые обещали выплатить ей компенсацию за ранее купленные некачественные лекарства. Другая череповецкая пенсионерка, надеясь получить компенсацию за свое участие в финансовой пирамиде, взяла кредиты и перевела мошенникам около миллиона рублей. Ранее другая жительница Череповца перевела около двух миллионов рублей экстрасенсам, обещавшим вылечить ее больного родственника. 

По данным уголовного розыска, в результате дистанционных мошенничеств с начала 2019 года у жителей Вологодской области похитили около 150 млн рублей. В августе NewsVo опубликовал запись реального телефонного разговора с мошенником, предоставленную нам пресс-службой областного УМВД, и рассказал о том, как уберечь свои деньги от преступников в материале «Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области.

Тэги: дистанционное мошенничество, мошенники

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