Череповецкая пенсионерка взяла кредиты и перевела мошенникам миллион рублей

В Череповце пенсионерка, надеясь получить компенсацию за свое участие в финансовой пирамиде, взяла кредиты и перевела мошенникам около миллиона рублей.

В июле этого года 69-летней череповчанке позвонили неизвестные и сообщили, что ей полагается компенсация за убытки от участия в финансовой пирамиде в начале 1990-х.

— Злоумышленники заверили уборщицу одного из предприятий города металлургов, что ей выплатят порядка 9 миллионов рублей, однако для получения такой значительной суммы необходимо сделать взнос в размере 1 миллиона рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Три месяца пенсионерка брала кредиты и занимала наличные у своих знакомых, все деньги она переводила на счета мошенников. Позже, когда компенсацию ей так и не перечислили, женщина обратилась в полицию.

Напомним, что другая жительница Череповца перевела около двух миллионов рублей экстрасенсам, обещавшим вылечить ее больного родственника. Когда она поняла, что ей не помогли, то мошенники предложили вернуть ей потраченные средства за доплату.

25 сентября в редакцию также поступило сообщение, что мошенники в Вологде звонят на номера владельцев банковских карт, сообщают о подозрительных операциях и даже указывают точный адрес клиента.

Ранее NewsVo опубликовал запись реального телефонного разговора с мошенником, предоставленную нам пресс-службой областного УМВД, и рассказал о том, как уберечь свои деньги от преступников в материале «Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области.