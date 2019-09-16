Мошенники-экстрасенсы обманули жительницу Череповца на два миллиона рублей

Череповчанка перевела около двух миллионов рублей экстрасенсам, обещавшим вылечить ее больного родственника. Когда она поняла, что ей не помогли, то мошенники предложили вернуть ей потраченные средства за доплату.



В полицию Череповца обратилась женщина и рассказала, что в начале года на одном из телеканалов увидела рекламу: экстрасенсы обещали помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Позвонив по указанному номеру, женщина выяснила, что помощь оказывается за деньги и отказалась от услуг.



Через несколько месяцев потерпевшей позвонил неизвестный и сказал, что экстрасенсы провели не все необходимые обряды. У женщины болел родственник, и она согласилась на работу с «целителями».

«Собеседник пояснил, что необходимо заказать службу в 33 храмах, для этого необходимо перевести денежные средства в размере 22 400 рублей, что она и сделала», — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как рассказали NewsVo в пресс-службе областного УМВД РФ, потерпевшая потратила на «работу» экстрасенсов более миллиона рублей.



Спустя некоторое время по телефону пострадавшей сообщили, что звонивший ей ранее мужчина уволен, но теперь ей якобы вернут потраченные средства и выплатят компенсацию. Для этого тоже нужно было перевести деньги:

«Для этого череповчанке необходимо оплатить страховку, охрану и доставку денежных средств. Потерпевшая различными суммами переводила сбережения на указанные счета», — отмечают в УМВД.

Не получив обещанных денег, женщина обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется поиск злоумышленников.