«Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области

Любовь Южакова

В Вологодской области с каждым днем растет количество дистанционных мошенничеств: за полгода в регионе зафиксировано более тысячи таких преступлений, и пострадавших все больше. Newsvo публикует запись реального телефонного разговора с мошенником, предоставленную нам пресс-службой областного УМВД, и рассказывает о том, как уберечь свои деньги от преступников.

Только за минувшие выходные, 10-11 августа, в полицию поступило 10 заявлений от жителей региона о различных видах хищений денег с банковских карт. Общий ущерб от действий злоумышленников только за эти два дня – около миллиона, а с начала года – более 9 млн рублей. Можно сказать, что в большинстве случаев потерпевшие сами выдают секретные данные мошенникам.

- Исходя из анализа уголовных дел, можно сказать, что в 80% случаев персональные данные попадают к мошенникам от самих потерпевших. То есть идет звонок потерпевшему на телефон, представляются сотрудниками безопасности банка или другими сотрудниками кредитно-финансовой системы. И уже в ходе разговора сам потерпевший представляется, называет персональные данные, называет код карты, с помощью которого злоумышленники получают доступ к этой карте и, вводя в заблуждение потерпевшего, перечисляют денежные средства на свои счета, - говорит заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Вологодской области Владимир Веселов.

«Легенды» в разных случаях бывают разные: мошенники требуют данные карт, чтобы предотвратить несанкционированное списание или восстановить работу заблокированной карты. Предлагается назвать данные, которые являются конфиденциальными, которые настоящие банковские сотрудники никогда не запрашивают.

Иногда, как в опубликованной аудиозаписи, жертву просят доехать до ближайшего банкомата.



Обратите внимание: мужчина, представившийся сотрудником «Сбербанка», заявил, что у клиента «единый банковский лицевой счет по картам», такого не может быть. Просто мошеннику необходимо было выяснить, на какой карте у «жертвы» есть деньги, которые можно похитить.

Злоумышленники просят «не отключаться» и «быть на связи»: им важно, чтобы человек поверил в то, что его деньги могут быть похищены. На обвинения в мошенничестве, как в этом случае, реагируют с обидой: «Выражайтесь, пожалуйста, корректнее, у нас ведется запись разговора, ваш номер телефона у нас имеется в договоре».

Специалисты отмечают, что если раньше жертвами телефонных мошенников, в основном, становились пожилые люди, то теперь пострадавшие «молодеют».

- Стали попадаться не пенсионеры, а люди более молодого, зрелого возраста. Поменялась сама структура работы с так называемыми «клиентами». Если раньше это были отдельные «герои»-самоучки, то теперь это больше похоже на какую-то организованную сеть. Как правило, вам звонят с номеров, которые маскируются под номера банков (в принципе, ничего технически сложного в этом нет). Во-вторых, хотим мы или нет, но происходят утечки информации. С последними жертвами, с которыми мы общались, мошенники связывались либо после посещения банков, либо после каких-то крупных покупок, - говорит врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера Юрий Афанасьев.

Помимо профессиональной деятельности, Юрий Афанасьев на общественных началах читает лекции об опасностях гаджетов, Интернета, игромании и прочих зависимостей, возглавляет организацию «Профилактика нехимических видов зависимостей».

По словам Юрия Афанасьева, мошенники стали более подготовлены и в психологическом плане: возможно, они проходят какие-то тренинги, чтобы ввести жертву в манипуляционное поле.

- Уверенность, быстрый темп речи, владение специфическими терминами: техническими, экономическими. Это создает иллюзию о специалистах, которые с жертвой общаются. Я более, чем уверен, что теперь это специально подготовленные люди, которые, за счет этих психологических приемов, довольно эффективно работают в том числе и, казалось бы, с подготовленной аудиторией. 100 раз рассказывали, 100 раз объяснили, но попадаются все заново и заново, - отмечает психиатр.

В Вологде телефонным мошенникам поверила даже сотрудница одного из крупнейших банков. 29-летней девушке якобы позвонили из службы безопасности фирмы, в которой она работает. Потерпевшая сообщила данные своей карты и лишилась 85 тысяч рублей

- Совет здесь один: когда вам звонят, нужно задавать как можно больше вопросов, даже самых нелепых. Ведь задача манипулятора в чем? За счет определенного напора, уверенности, темпа речи погрузить вас в эмоционально-подчиненное состояние. Это алгоритм, который преступники уже отработали на десятках жертв. Поэтому, задавая вопросы, выбивая их из колеи, из темпа, сбивая их напор, вы получите шанс хотя бы самим опомниться. Задавайте самые нелепые вопросы. Банк? Какой банк? А как вас зовут? А где у вас находится офис? Ой, я тут недалеко, какая у вас погода? Когда преступник поймет, что его начинают выматывать, он просто положит трубку. Если же это реальный сотрудник банка, для него ответить на вопросы не составит труда, - говорит Юрий Афанасьев.

Как защититься от дистанционного мошенничества? Простые правила:

1. Не верьте звонкам из «банков» и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными Вашей карты.

2. При получении звонка о том, что Ваша карта заблокирована, или проходят сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте номер банковской карты, PIN-коды и другие персональные данные. Проверьте информацию, самостоятельно позвонив в контактный центр банка.

3. Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов, удалите подозрительное сообщение.

4. Приобретайте товар только на проверенных интернет – сайтах. Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.